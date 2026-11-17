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Un nou episod de tensiune în politica românească a apărut după ce AUR și PSD au cerut constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind utilizarea unei mașini SPP la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan. Evenimentul a avut loc în data de 14 noiembrie, iar imaginea care a alimentat suspiciunile a fost capturată de un reporter, arătând cum un Volkswagen Touareg, deținut de SPP, a fost folosit pentru transportul invitaților la evenimentul privat. Inițiativa a fost depusă de deputatul neafiliat Dumitru Coarnă, sprijinit de 70 de parlamentari din PSD, AUR, SOS România și din rândul parlamentarilor neafiliați. Dintre aceștia, 40 provin din rândul PSD, 20 din AUR, iar restul sunt reprezentanți ai SOS și parlamentari independenți. Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a anunțat, marți, 17 noiembrie, depunerea unui proiect de hotărâre susținut de 70 de parlamentari din PSD, AUR, SOS România și din rândul neafiliaților.

Demersul parlamentar se bazează pe o imagine incriminatoare

Inițiatorul demersului, Dumitru Coarnă, a declarat că nu este vorba despre un prejudiciu financiar semnificativ, ci despre o problemă de etică și morală. El a menționat că, în cazul aprobării comisiei, intenționează să solicite explicații atât fostului premier, cât și reprezentanților SPP. Coarnă a adăugat că, în funcție de circumstanțele stabilite, ar putea formula o plângere penala pentru abuz în serviciu.

Conform Regulamentului Camerei Deputaților, constituirea unei comisii parlamentare de anchetă poate fi solicitată de minimum 50 de deputați aparținând cel puțin două grupuri parlamentare. În acest caz, inițiativa a fost sprijinită de cel puțin două formațiuni politice, iar numărul de semnături depășește cu mult pragul necesar pentru a declanșa procedura. Decizia efectivă de înființare aparține însă plenului Camerei Deputaților, ceea ce înseamnă că urmează un proces de discuții și voturi.

George Simion cere sprijinul PSD pentru anchetă

Pe lângă inițiativa lui Dumitru Coarnă și președintele AUR, George Simion, a cerut sprijinul PSD pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă. Într-un interviu acordat luni seară publicației Gândul, Simion a afirmat: „Propun celor de la PSD, la pachet, o comisie de anchetă cu privire la nunta fiicei domnului Bolojan și folosirea de resurse administrative”. El a adăugat că inițiativa ar putea fi susținută împreună cu o altă comisie de anchetă, care să verifice achizițiile efectuate prin programul european SAFE.

De asemenea, deputatul PSD Mihai Fifor, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, a solicitat încă de luni clarificarea parlamentară a informațiilor privind utilizarea autoturismelor și a agenților SPP la evenimentul familiei Bolojan. Mihai Fifor a declarat pentru cotidianul.ro: „Mărturisesc că mâine am să îl caut și eu pe colegul meu deputat pentru a semna această listă.”

Liberalii resping acuzațiile și susțin motivații politice

În această situație, liberalii au respins acuzațiile privind folosirea abuzivă a resurselor statului și au susținut că demersul are motivații politice. Ei consideră că nu există dovezi concrete care să arate o utilizare ilegală a SPP în această situație. Totuși, inițiativa parlamentară a lui Coarnă și a aliaților săi pare să aibă un impact semnificativ, mai ales în contextul în care se apropie alegerile parlamentare.

În concluzie, această cerere de anchetă poate deschide o nouă fază în relațiile dintre diferitele formațiuni politice, cu impact asupra reputației unor demnitari și a utilizării resurselor publice. Cine va câștiga în această luptă de cuvinte și de fapte? Cititorii sunt invitați să exprime părerea lor în comentarii.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (78) →