AFIR anunță că fondurile sunt epuizate, cereri de 380 de milioane

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Interesul fermierilor pentru finanțările europene destinate tinerilor agricultori și celor sub 45 de ani a atins un nivel excepțional, iar Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat epuizarea integrală a fondurilor alocate pentru componenta „alte sectoare” din cadrul intervenției DR-12. În doar 12 zile, de la 6 octombrie până la 11 noiembrie 2026, au fost depuse 2.078 de cereri, prin care fermierii au solicitat peste 380 de milioane de euro, de peste patru ori mai mult decât suma disponibilă, adică 84,7 milioane de euro. Agenția a anunțat închiderea sesiunii înainte de termenul stabilit inițial, respectiv 2 decembrie 2026. Peste 2.000 de proiecte depuse pentru finanțarea DR-12

Depășirea cu 4 ori a bugetului a dus la închiderea anticipată a sesiunii

Fondurile alocate pentru „alte sectoare” au fost epuizate în mod surprinzător rapid, în ciuda faptului că această componentă a intervenției DR-12 a fost concepută pentru a sprijini dezvoltarea fermelor conduse de tineri și de fermieri sub 45 de ani. Valoarea totală a proiectelor depuse ajunge la 380.478.872 de euro, iar bugetul alocat a fost de doar 84.794.824 de euro. Din cauza numărului mare de solicitări și a depășirii plafonului financiar, AFIR a anunțat închiderea sesiunii înainte de termenul stabilit inițial, respectiv 2 decembrie 2026. Astfel, fermierii care intenționau să depună proiecte pentru componenta „alte sectoare” nu mai pot solicita finanțare în cadrul acestei sesiuni.

Fondurile pentru zootehnie rămân disponibile, dar cererile depășesc deja 36 de milioane de euro

În ciuda epuizării fondurilor pentru „alte sectoare”, componenta dedicată zootehniei rămâne deschisă până la 2 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Până în prezent, valoarea solicitărilor depuse pentru această componentă a depășit 36 de milioane de euro, în timp ce bugetul total alocat este de 84,7 milioane de euro. De asemenea, finanțările nerambursabile pot ajunge la 200.000 de euro/proiect, iar sprijinul acordat este de maximum 80% din costurile eligibile pentru tinerii fermieri cu vârsta de până la 40 de ani, iar pentru cei cu vârsta între 41 și 45 de ani, sprijinul poate ajunge la 65% din costurile eligibile. Diferența trebuie asigurată de beneficiar din surse proprii sau alte surse de finanțare permise de program.

Eusebiu G.