APIA solicită documente justificative fermierilor notificați pentru erori privind acoperirea solului

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Într-un moment critic pentru agricultura românească, peste 53.900 de fermieri se confruntă cu o situație tensionată: cererile de sprijin financiar de urgență pentru culturile afectate de secetă au fost depuse, dar nu toți vor primi ajutorul așteptat. Plățile vor fi finalizate până la 31 decembrie 2026, conform anunțurilor oficiale ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Totuși, bugetul total alocat pentru această schemă este de 155,361 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a sprijinului solicitat atinge 248,018 milioane de lei. Această discrepanță a dus la o reducere proporțională a sumelor acordate, iar fermierii trebuie să se pregătească pentru o realitate dură: nu toți vor primi ceea ce au cerut. Aproape 54.000 de fermieri vor primi despăgubiri pentru culturile de porumb şi floarea-soarelui afectate de secetă în 2025 Plăţile, în valoare totală de 155,36 milioane de lei, trebuie finalizate până la 31 decembrie 2026

Plățile vor fi reduse, dar nu toți vor fi eligibili

Conform Hotărârii Guvernului nr. 751/2026, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 950/2026), sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au înregistrat un grad de afectare cuprins între 30% și 100%. Cuantumul maxim stabilit este de 333 lei/hectar (pentru un grad de afectare de 90%-100%), acesta fiind diminuat proporțional pentru gradele de afectare cuprinse între 30% și 90%. Întrucât valoarea totală a sumelor solicitate depășește plafonul bugetar aprobat pentru această schemă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, valoarea ajutorului se reduce proporțional pentru toți beneficiarii.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat că „Fermierii afectați de secetă au nevoie de sprijin concret și rapid, motiv pentru care am intervenit și am deblocat actul normativ prin schimbarea modului de calcul care îi dezavantaja. Intrăm acum în linie dreaptă cu plata sumelor către cei peste 53.900 de producători agricoli care au depus cereri.”

APIA solicită documente justificative pentru a evita respingerea plăților

Pentru a evita respingerea plăților, APIA a solicitat fermierilor notificați să depună documente justificative care să dovedească acoperirea solului conform cerințelor legale. La finalul campaniei de depunere, încheiate vinerea trecută, 53.930 de fermieri au depus cereri de sprijin, iar suprafața determinată (conform cererilor de plată aferente anului 2025) este de 865.991,52 hectare. Suprafața calamitată (afectată de secetă) este de 716.894,72 hectare.

Echipele MADR și APIA finalizează acum ultimele verificări administrative, astfel încât banii să fie virați în conturile fermierilor până la termenul-limită de 31 decembrie 2026. În perioada imediat următoare, structurile teritoriale ale APIA vor finaliza verificările administrative pentru stabilirea eligibilității cererilor, astfel încât procesul de autorizare și efectuare a plăților să se încheie până la data de 31 decembrie 2026.

Eusebiu G.