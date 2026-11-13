Federația SILVA cere modificarea reorganizării Romsilva: șase propuneri concrete

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Într-un demers fără precedent, Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a anunțat cererea de modificare a reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prezentând șase propuneri concrete, dintre care una dintre cele mai importante este menținerea celor 41 de direcții silvice județene, cel puțin până la eventuala reorganizare administrativ-teritorială a României. Această structură actuală, conform sindicaliștilor, permite o coordonare eficientă a activităților și o intervenție rapidă în teren, fără a compromite autonomia managerială a Romsilva.

Rezistența față de reforme fără fundamentare

„Nu ne opunem reformei Romsilva. Dar nu putem fi de acord cu falsele reforme. Ne opunem acelor demersuri făcute fără studii, fără consultarea profesioniștilor și fără evaluarea consecințelor”, a susținut Federația SILVA, într-un comunicat de presă transmis vineri. Această reorganizare, impusă prin HG nr. 123/2026 de fosta conducere a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost criticată pentru lipsa unor studii de impact și a unei fundamentări economice serioase. Sindicaliștii au atras atenția asupra faptului că, în anul 1998, numărul direcțiilor silvice a fost redus de la 41 la 25, iar această nouă reformă ar putea duce la o nouă scădere a eficienței și a locurilor de muncă.

Propuneri concrete pentru un nou cadru

Federația SILVA a transmis propuneri concrete pentru modificarea HG nr. 123/2026, a OUG nr. 63/2025 și a Legii nr. 331/2024 privind Codul silvic. Una dintre acestea este menținerea activităților economice la nivelul ocoalelor silvice, fără separarea lor obligatorie în structuri distincte. Ei susțin că organizarea trebuie adaptată specificului activităților forestiere, nu unor scheme administrative rigide. În plus, sindicaliștii cer menținerea echipelor de muncitori în cadrul ocoalelor silvice, argumentând că acestea asigură lucrările sezoniere, cunosc terenul și pot interveni rapid în situații de urgență, iar desființarea lor ar afecta inclusiv locurile de muncă din comunitățile rurale.

Înființarea secțiilor și centrelor specializate se va face numai acolo unde există o justificare tehnico-economică, prin decizia Consiliului de Administrație al Romsilva, nu prin impunerea unei structuri uniforme la nivel național. Sindicaliștii mai solicită respectarea autonomiei manageriale a Romsilva, ca deciziile privind organizarea și funcționarea subunităților să aparțină Consiliului de Administrație, conform legislației privind guvernanța corporativă, fără intervenții administrative ale autorității publice. De asemenea, reorganizarea trebuie fundamentată prin studii de impact și analize cost-beneficiu, care să arate clar economiile estimate, costurile noii organizări și consecințele economice, sociale și silviculturale.

Eusebiu G.