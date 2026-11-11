60 de milioane de euro fermierilor, după avizul cu observații al lui Nazare

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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri seară că a dat aviz favorabil, cu observații, proiectului Ministerului Agriculturii privind acordarea unui sprijin financiar de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte în 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Jumătate din fonduri ar urma să provină de la Uniunea Europeană, iar restul de la bugetul național. Măsura urmărește compensarea unei părți din costurile suplimentare suportate de producătorii agricoli, într-un an marcat de dificultăți economice.

Sprijinul de 60 de milioane de euro: cine poate beneficia și cum se va acorda

Conform proiectului, ajutorul financiar este destinat producătorilor de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume, inclusiv celor care cultivă în sere și solarii. Sprijinul ar urma să fie acordat prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în funcție de cultura agricolă, suprafața eligibilă și documentele care justifică achiziționarea îngrășămintelor. Alexandru Nazare a explicat că finanțarea va fi asigurată în proporții egale din fonduri europene nerambursabile și din bugetul Ministerului Agriculturii.

„Proiectul prevede 60 de milioane de euro, dintre care jumătate din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European de Garantare Agricolă, iar jumătate din resurse naționale, prin bugetul Ministerului Agriculturii. Sprijinul propus se adresează producătorilor de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume, inclusiv celor care cultivă în sere și solarii. Acordarea lui ar urma să se facă prin APIA, în funcție de cultură, de suprafața eligibilă și de documentele care justifică achiziția îngrășămintelor”, a explicat ministrul Finanțelor.

Avizul cu observații: condiția esențială pentru finanțare

Ministerul Finanțelor a avizat proiectul cu observații, subliniind necesitatea ca cheltuielile să fie încadrate în limitele bugetare aprobate. Alexandru Nazare a subliniat că această condiție este esențială în contextul pregătirii bugetului pentru 2027, când autoritățile trebuie să asigure finanțarea tuturor obligațiilor de plată ale statului.

„Am susținut această măsură și am cerut, prin observațiile din aviz, ca finanțarea să fie încadrată în sumele aprobate anual cu această destinație. Este o condiție importantă, mai ales acum, când pregătim bugetul pentru 2027 și trebuie să punem împreună toate obligațiile de plată ale statului. Fiecare angajament trebuie să aibă loc în buget și o sursă de finanțare pe care ne putem baza”, a declarat Alexandru Nazare.

Eusebiu G.