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Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, blocajă de 13 luni, ar putea fi gata să repornească, după ce s-au încheiat contracte esențiale pentru reluarea aprovizionării cu țiței. Oil Terminal și Conpet au semnat acorduri în valoare cumulată de peste 10,3 milioane de lei, pentru descărcarea, manipularea și transportul țițeiului din import. Primul transport de materie primă, de origine kazahă, este programat să ajungă în Portul Constanța în jurul datei de 20 noiembrie 2026, conform planurilor actuale. Totuși, reluarea efectivă a activității depinde de sosirea țițeiului, de finalizarea operațiunilor tehnice și de respectarea condițiilor impuse de autorizațiile americane privind grupul Lukoil.

Petrotel-Lukoil a încheiat contracte esențiale pentru reluarea aprovizionării cu țiței

Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești a încheiat două contracte importante pentru reluarea aprovizionării cu țiței. Primul a fost semnat cu Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier din Portul Constanța, iar al doilea cu Conpet, compania care operează sistemul național de transport al țițeiului prin conducte. Valoarea cumulată a celor două acorduri este de aproximativ 10,327 milioane de lei. Contractele permit refacerea lanțului logistic necesar alimentării rafinăriei cu materie primă. Totuși, valoarea lor nu reprezintă o investiție directă de peste 10 milioane de lei în modernizarea instalațiilor, ci contravaloarea estimată a serviciilor contractate.

Oil Terminal a informat Bursa de Valori București despre încheierea unui contract cu Petrotel-Lukoil, semnat pe 18 noiembrie 2026. Acordul, evaluat la aproximativ 4,334 milioane de lei, acoperă mai multe categorii de operațiuni portuare. Printre acestea se numără descărcarea țițeiului din nave maritime, predarea materiei prime către Conpet pentru pomparea la rafinărie și depozitarea țițeiului. Contractul include și servicii pentru manipularea unor produse petroliere, precum benzina, motorina și MTBE. Operațiunile pot implica nave maritime, barje fluviale, vagoane-cisternă și autocisterne, în funcție de serviciile prevăzute.

Potrivit informării transmise Bursei, contractul dintre Oil Terminal și Petrotel-Lukoil este valabil de la 18 noiembrie 2026, pe durata permisă de licența OFAC indicată în document, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026. Această limitare este importantă deoarece Petrotel face parte din grupul Lukoil, vizat de sancțiunile Statelor Unite. Executarea contractului trebuie să respecte autorizațiile americane aplicabile.

Conpet va transporta țițeiul de la Constanța la rafinăria Petrotel Ploiești, conform anunțului făcut de companie. Autoritățile americane au emis licența OFAC nr. 131K, permițând unității deținute de grupul Lukoil, aflat sub sancțiuni internaționale, să opereze din nou. Așadar, rafinăria ar urma să fie repornită, în condițiile în care autoritățile americane au emis o licență în baza căreia unitatea deținută de grupul Lukoil, supus sancțiunilor, poate funcționa.

În cadrul contractului dintre Oil Terminal și Petrotel-Lukoil, sunt prevăzute servicii pentru descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină, MTBE din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, depozitare țiței și produse petroliere.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (153) →