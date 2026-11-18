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Un cutremur de 5,7 magnitudine a zguduit România în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea. Seismul, care a durat între 5 și 10 secunde pentru persoanele care au simțit-l, a avut loc la o adâncime de 107,1 km, în apropierea comunei Nereju. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), acesta este cel mai puternic cutremur înregistrat în România din începutul anului 2026. Cutremurul a avut o magnitudine de 5,7. Cutremurul a avut loc la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri. Seismul s-a resimțit la 44 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 61 de kilometri est de Brașov, 66 de kilometri sud de Focșani, 84 de kilometri sud de Buzău și 92 de kilometri sud de Bacău.

Populația a fost afectată, dar nu prin daune fizice, ci prin emoții

Mai multe persoane au solicitat asistență medicală, iar majoritatea apelurilor la 112 au fost legate de atacuri de panică. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a explicat că nu a fost emis un mesaj RO-Alert, deoarece nu există timp pentru evacuare sau pentru a lua măsuri înainte de apariția cutremurului. „În cazul în care avem informații înainte de apariția cutremurului, de obicei aflăm cu câteva secunde înainte de a se întâmpla. Foarte multe ori aflăm când deja s-a produs seismul și ulterior INFP și alte organisme internaționale stabilesc magnitudinea și adâncimea acestuia,” a declarat Raed Arafat.

Într-o declarație făcută pentru Digi24, Arafat a subliniat importanța calmului și pregătirii populației în fața unor astfel de evenimente. „Este esențial ca populația să știe cum să reacționeze, să rămână calmă și să se pregătească din timp. Avem site-ul fiipregătit.ro și aplicația DSU disponibilă pe Apple Store și Google Play,” a adăugat el.

Directorul INFP: activitatea seismică din Vrancea se menține în limite normale

Constantin Ionescu, directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), a oferit detalii despre seism și despre activitatea tectonică din Vrancea. În unele localități din apropierea epicentrului, intensitatea a atins gradul 6.

Conform datelor oficiale, cutremurul a fost resimțit într-o zonă extinsă, cuprinzând România, Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Ungaria, Grecia, Turcia, Croația, Slovacia și Polonia. Totuși, nu toate aceste țări au resimțit efecte vizibile. Inițial, magnitudinea cutremurului a fost estimată la 6,5, însă a fost ulterior revizuită la 5,7.

Activitatea seismică din Vrancea se încadrează în limitele obișnuite, iar cutremurul recent nu a avut caracteristici deosebite. Totuși, specialiștii avertizează că ar putea urma replici de intensitate mai redusă. Mihai Diaconescu, doctor inginer la INFP, a explicat la Antena 3 CNN că populația ar trebui să fie pregătită pentru posibile mișcări tectonice în perioada următoare.

În concluzie, seismul de 5,7 din Vrancea a fost un eveniment semnificativ, dar nu neobișnuit în contextul activității tectonice din regiune. Autoritățile și instituțiile responsabile au reacționat rapid, iar populația a fost avertizată despre modul corect de a se comporta în asemenea situații. Într-un moment în care seismele devin tot mai frecvente, pregătirea și cunoașterea sunt cele mai bune arme ale cetățenilor.

Sursa anonima

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