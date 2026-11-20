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Pe anvelopă scrie 205/55 R16 91H, dar ce înseamnă pentru tine? Marcajul arată dimensiunea, construcția și limitele de utilizare. Iarna, însă, trebuie să verifici și alte lucruri: simbolul pentru zăpadă, profilul rămas și presiunea corectă. Luăm exemplul 205/55 R16 91H: Separat găsești codul datei de fabricație, cu patru cifre: 2425 înseamnă săptămâna 24 din 2025. Acesta arată vârsta, nu cât de bine a fost păstrată sau cât a fost folosită anvelopa.

Dimensiunea și performanța anvelopelor

Un set de 17 inchi sau mai mic pot veni cu un preț mai mic și mai mult confort, datorită flancului mai înalt. De exemplu, la 225/45 R17 flancul are aproximativ 101 mm, față de 90 mm la 225/40 R18. Totuși, 17 inchi nu înseamnă automat aderență mai bună pe zăpadă. Contează și lățimea, modelul anvelopei și uzura. Într-un test ADAC din 2018, variantele mai înguste au avut avantaje pe zăpadă și zloată, iar cele mai late pe asfalt uscat. Diferențele dintre modele pot conta mai mult decât dimensiunea.

Cifrele ascunse și ce le spune despre anvelopă

Cifrele de pe anvelopă nu sunt doar o combinație de numere, ci un cod care te poate ajuta să alegi cea mai potrivită pentru mașina ta. Codul 205/55 R16 91H, de exemplu, spune că lățimea anvelopei este de 205 mm, raportul dintre înălțimea și lățimea anvelopei este de 55%, dimensiunea jantei este R16, iar 91H indică capacitatea de încărcare și viteza maximă. Codul 2425 înseamnă săptămâna 24 din anul 2025, ceea ce te poate ajuta să verifici vârsta anvelopelor. Dacă vrei un confort mai mare, poți opta pentru un set de 17 inchi, unde flancul este mai înalt – 101 mm la 225/45 R17, comparativ cu 90 mm la 225/40 R18. Totuși, nu dimensiunea este singura care contează. Într-un test din 2018, anvelopele mai înguste au avut avantaje pe zăpadă, în timp ce cele mai late s-au comportat mai bine pe asfalt uscat.

În concluzie, cifrele de pe anvelopă nu sunt doar un șir de numere, ci un mesaj important despre performanța și potrivirea anvelopei cu mașina ta. Cunoașterea acestor detalii poate face diferența între o alegere corectă și una greșită.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (84) →