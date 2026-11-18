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Un cutremur cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea, a provocat două victime rănite și a declanșat atacuri de panică în mai multe zone din țară, conform informațiilor oficiale transmise de autoritățile pentru situații de urgență. Evenimentul s-a petrecut la ora 02:48:55, în data de 18 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, Covasna, cu epicentrul localizat la 44 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 61 de kilometri est de Brașov, 66 de kilometri sud de Focșani, 84 de kilometri sud de Buzău și 92 de kilometri sud de Bacău. Seismul a fost resimțit în București și în mai multe județe din țară.

Incidente și apeluri la 112 după cutremur

În urma cutremurului, au fost înregistrate șapte apeluri la numărul de urgență 112 în județul Galați. Una dintre persoane a fost rănită după ce a fost lovită de ușa unui dulap în timpul evacuării din locuință. În municipiul Râmnicu Sărat, din județul Buzău, o femeie a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste ea. Autoritățile au raportat, de asemenea, cazuri de atacuri de panică în urma mișcării seismice.

Verificări continue și recomandări pentru populație

Echipajele operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență continuă misiunile de recunoaștere și evaluare în teren, pentru identificarea eventualelor efecte ale seismului și acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate. Anterior, IGSU anunțase că pompierii efectuează verificări în județele Buzău, Vrancea, Iași și Vaslui, dar și în municipiul București. Autoritățile recomandă populației să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție specifice în cazul producerii unui cutremur. Adâncimea cutremurului a fost estimată la 107,1 kilometri, iar magnitudinea, conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), a fost de 5,7.

Autoritățile continuă evaluarea efectelor cutremurului, iar bilanțul persoanelor afectate ar putea fi actualizat în următoarele ore. Pompierii sunt activi în mai multe zone pentru a asigura siguranța și pentru a oferi sprijin celor afectați.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (142) →