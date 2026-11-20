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Președintele Franței, Emmanuel Macron, a făcut o declarație șocantă în cadrul reuniunii Coaliției Voinței, la Berlin, unde a solicitat reluarea dezbaterilor privind aderarea Ucrainei la NATO. Acesta a afirmat că, în contextul pozițiilor maximaliste ale Rusiei, este momentul potrivit pentru a redeschide subiectul aderării Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Macron a subliniat că, deși problema aderării a fost lăsată deoparte în prima jumătate a anului 2022, situația actuală este radical diferită, iar securitatea Europei pe termen lung depinde de prezența Ucrainei în NATO. ‘Ucraina va fi o țară foarte bine echipată, cu o armată numeroasă, iar prezența sa în NATO este relevantă pentru securitatea noastră pe termen lung’, a spus Macron, într-un moment în care tensiunile cu Rusia nu se mai pot simți în altă parte decât în centrul Europei.

Ucraina, un subiect dezbătut în contextul negocierilor de pace

La reuniunea de la Berlin au participat, printre alții, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și numeroși lideri europeni. Zelenski a insistat asupra unei implicări rapide a europenilor în negocierile cu Rusia, mediate de SUA. ‘Ucraina, Europa, SUA și Rusia. Mizăm foarte mult pe acest lucru’, a spus Zelenski, subliniind nevoia de a constrânge Rusia să lucreze concret la o soluție de pace. El a mai afirmat că Europa este pregătită să ajute prin noi sancțiuni și măsuri de sprijin pentru Ucraina și poporul ucrainean. Discuțiile au avut loc într-un cadru tensionat, în care Macron a insistat pe necesitatea unei reevaluări a poziției Europei față de Ucraina, în special în contextul unei armate ucrainene puternice, care este considerată un element esențial pentru securitatea pe termen lung a continentului.

Un summit la Bruxelles, 10 ani după Brexit

Într-un alt context, reprezentanți de rang înalt ai Uniunii Europene și ai Regatului Unit se întrunesc vineri, la Bruxelles, într-un summit ce constituie o ocazie de a repara relațiile bilaterale la 10 ani de la Brexit. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și premierul Regatului Unit, Rishi Sunak, se vor întâlni pentru a discuta despre cum pot fi depășite tensiunile generate de Brexit. În timp ce summitul de la Berlin a fost centrul atenției pentru problemele de securitate din Europa, summitul de la Bruxelles va fi un moment crucial pentru relațiile dintre UE și Regatul Unit, cu 10 ani de la destrăcare. Într-un moment în care Europa se confruntă cu provocări din mai multe direcții, atât din punct de vedere economic, cât și politic, aceste două evenimente semnificative vor arăta că Europa nu poate fi divizată, indiferent de context.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (151) →