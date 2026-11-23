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Peste un miliard de dolari în comisioane au fost încasate de băncile de pe Wall Street din listările record ale SpaceX și Anthropic, dar, în spatele acestor cifre spectaculoase, se ascund tensiuni uriașe și nemulțumiri serioase din rândul bancherilor. Procesele de listare, deși adunate pe mii de pagini de documente și luni de pregătire, au fost controlate cu fermitate de companii, care au impus reguli neobișnuite, unele chiar inedite pentru Wall Street.

Companiile au avut puterea de a dicta regulile

Pentru a doua oară anul acesta, bancherii și avocații de pe Wall Street au câștigat sume uriașe dintr-o listare record la bursă. La listarea SpaceX din iunie, băncile au încasat comisioane de jumătate de miliard de dolari. Totuși, bancherii s-au plâns în privat că procesul a fost plin de complicații, cum nu mai văzuseră până acum. Firma lui Elon Musk a controlat strict tot procesul, care a durat luni de zile, și a ținut secrete datele financiare, îngreunând munca bancherilor.

Joi, listarea Anthropic, cunoscută intern sub numele de „Project Lantern”, a depășit recordul SpaceX. Băncile au câștigat peste jumătate de miliard de dolari din comisioane. Totuși, persoane apropiate de proces vorbesc despre o listă lungă de probleme: termene foarte strânse, schimbări de ultim moment, întârzieri la proiecțiile financiare, documente aprobate în grabă și restricții neobișnuite pentru bancheri.

Compania se temea de scurgeri de informații, mai ales după ce Reuters a publicat detalii din prospectul de listare cu câteva săptămâni înainte ca acesta să devină public. De exemplu, Anthropic le-a cerut unora dintre cele 22 de bănci implicate să lucreze cu cel mult patru bancheri pe tranzacție, toți din conducere. Una dintre surse spune că restricția venea din teama de scurgeri de informații, dar că băncile au găsit oricum o cale să o ocolească.

În spatele acestor nemulțumiri stă un nou raport de forțe între marile companii de tehnologie și Wall Street. Datorită entuziasmului pentru inteligența artificială, investitorii se înghesuie să cumpere acțiuni la SpaceX, Anthropic și, probabil, în viitor, la OpenAI. Companiile folosesc această putere ca să impună propriile reguli. Unii bancheri sunt deranjați, dar băncile și investitorii nu prea au de ales.

„Aceste companii au avut destulă putere ca să le spună băncilor că lucrurile nu vor merge ca de obicei”, a explicat Jay Ritter, profesor la Universitatea din Florida și specialist în listări. „Cred însă că marile bănci vor lucra în continuare ca de obicei cu toți ceilalți, poate cu excepția OpenAI.” Ritter a mai spus că atât SpaceX, cât și Anthropic au negociat să nu plătească niciun comision pentru acțiunile suplimentare vândute după listare, prin așa-numita opțiune „greenshoe”. „Nu cred că majoritatea companiilor își vor putea permite să ceară așa ceva”, a adăugat el.

Ambele companii au avut debuturi de succes, au strâns sume record, iar acțiunile au crescut la început. Băncile trebuie, în principal, să vândă acțiunile investitorilor. Datorită interesului pentru AI, a fost ușor, cererea a fost de multe ori mai mare decât oferta. Apoi, drumurile celor două companii s-au despărțit.

Listările bursiere ale Anthropic și SpaceX au generat comisioane de peste un miliard de dolari pentru băncile de pe Wall Street, dar au provocat și nemulțumiri în rândul bancherilor, din cauza restricțiilor neobișnuite și a controlului strict exercitat de cele două companii asupra procesului.

Marile bănci de investiții de pe Wall Street au încasat peste un miliard de dolari din listările Anthropic și SpaceX, dar au fost obligate să accepte condiții neobișnuite impuse de emitenți, de la limitarea echipelor la patru bancheri până la clauze de non-concurență pentru șase luni și control strict asupra documentelor tranzacției.

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