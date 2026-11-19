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Prețurile la benzină și motorină au scăzut joi, 19 noiembrie 2026, cu până la 10 bani per litru, în toate lanțurile mari de alimentare din București și din țară. Benzina s-a ieftinit joi cu până la 10 bani per litru, astfel că minimul este de 9,33 lei, iar motorina cu 5 bani per litru, astfel că cea mai ieftină ajunge la 10,62 lei/litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online. În București, un litru de benzină standard poate fi cumpărat de la 9,24 lei, în timp ce motorina standard pornește de la 10,62 lei pe litru. La Petrom, OMV, MOL, Rompetrol și Lukoil, prețurile diferă cu câțiva bani, iar șoferii pot economisi dacă verifică tarifele înainte de alimentare.

Prețuri diferențiate între rețele și stații

Pentru șoferii din București, diferențele dintre principalele lanțuri de benzinării sunt de câțiva bani pe litru. Potrivit prețurilor centralizate pentru joi, 19 noiembrie 2026, Petrom se numără printre rețelele cu cele mai mici tarife pentru benzina și motorina standard. La OMV, MOL și Rompetrol, prețurile sunt ușor mai ridicate. Prețurile pentru Socar reprezintă cele mai mici valori indicate în anumite stații din București. În alte benzinării ale rețelei, motorina poate costa 10,64 lei pe litru.

Tabelul reflectă tarifele de referință prezentate pentru Capitală, nu o garanție că toate stațiile aceleiași companii afișează prețuri identice. Diferența dintre 9,24 lei și 9,30 lei pentru un litru de benzină este de 6 bani. În cazul unui plin de 50 de litri, aceasta înseamnă o diferență de 3 lei. La motorină, diferența dintre 10,62 lei și 10,68 lei pe litru produce aceeași economie de 3 lei pentru 50 de litri.

Benzina standard s-a ieftinit cu aproximativ 9–10 bani pe litru față de tarifele anterioare indicate în principalele rețele. La Petrom, benzina standard costă de la 9,24 lei pe litru în București. Prețul anterior indicat era de 9,33 lei pe litru. Rezultă o reducere de 9 bani pentru fiecare litru alimentat. Un șofer care cumpără 50 de litri plătește 462 de lei, față de 466,50 lei la prețul anterior. Economia este de 4,50 lei.

În stațiile OMV monitorizate din București, benzina standard este indicată la 9,30 lei pe litru, conform Peco Online. Tariful anterior era de 9,39 lei. Scăderea este de 9 bani pe litru. Un plin de 50 de litri costă 465 de lei. În Cluj-Napoca, carburanții sunt mai ieftini decât în Capitală: un litru de benzină costă 9,19 lei, iar unul de motorină – 10,59 lei.

Pe plan național, prețurile carburanților au scăzut joi în principalele rețele de benzinării din România, cu reduceri de până la 10 bani pe litru pentru benzina standard și de aproximativ 5 bani pentru un litru de motorină standard, în comparație cu tarifele anterioare afișate în stații. În contextul acestei scăderi, se știe că din 2027, motorina fără acciză ar putea permitea fermierilor să cumpere combustibil mai ieftin direct de la pompă.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (149) →