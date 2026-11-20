G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

În prima oră de la deschiderea sesiunii de înscriere în Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a înregistrat o explozie de interes, cu peste 23.000 de cereri depuse, conform comunicatelor oficiale. Numărul exact a fost de 23.032, o cifră care evidențiază o cerere masivă din partea cetățenilor români care doresc să participe la acest program, potrivit surselor oficiale. Această sesiune a fost deschisă vineri, 20 noiembrie, la ora 10:00, iar platforma de înscriere a funcționat fără întreruperi, în condiții optime, în prima oră de la pornire, potrivit AFM.

Un mecanism de selecție nou, cu accent pe eficiență și contribuție

Proiectele vor fi evaluate pe baza unui sistem de punctaj, cu un maximum de 100 de puncte, în funcție de capacitatea sistemului de stocare, contribuția proprie a solicitantului și lipsa unor finanțări nerambursabile anterioare pentru sisteme de stocare. „În această sesiune am schimbat mecanismul de selecție, astfel încât finanțările să fie direcționate către proiectele care contribuie la atingerea obiectivului principal al programului: creșterea capacității de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM, citat în comunicat.

În actualul context energetic, considerăm esențială susținerea investițiilor care permit valorificarea cât mai eficientă a energiei produse de prosumatori, a adăugat Bănică. Reamintim că sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la 25 noiembrie 2026, ora 23:59, iar selecția proiectelor se realizează pe bază de punctaj, nu în ordinea depunerii cererilor.

Programul beneficiază de un buget de 400 de milioane de lei, iar finanțarea acordată este de maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei (TVA inclusă). Înscrierile se realizează online, prin aplicația informatică a AFM, iar informațiile privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și procedura de înscriere sunt disponibile pe www.afm.ro, în secțiunea dedicată programului.

Numărul de 23.032 de cereri depuse în prima oră demonstrează o așteptare puternică din partea cetățenilor români pentru a obține finanțare pentru baterii de stocare. Acest program reprezintă o oportunitate majoră pentru cei care doresc să contribuie la tranziția energetică și să obțină sprijin financiar, într-un moment în care energia regenerabilă devine tot mai importantă.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (152) →