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În Sectorul 5 al Bucureștiului, o firmă a fost prinsă în actul de a derula activități de captare, tratare și distribuție a apei fără a deține autorizația de mediu obligatorie. Garda de Mediu a dispus o amendă de 50.000 de lei, o sumă care, în contextul actual, reprezintă o măsură semnificativă, mai ales pentru o companie care își desfășoară activitatea fără respectarea legii. Conform unei declarații oficiale, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au constatat, în timpul unui control efectuat pe 11 noiembrie 2026, că firma nu își are în regulă documentația legală, iar activitățile derulate se încadrează în ceea ce este considerat ilegal.

Amenda nu a fost singura consecință

Pe lângă sancțiunea financiară, autoritățile au dispus și sistarea activităților până la obținerea autorizației de mediu. Acest lucru este esențial, deoarece, în contextul gestionării apei, respectarea legislației de mediu nu este opțională. Fără o autorizație validă, nici o activitate de captare, tratare sau epurare a apei nu poate fi legală. Comisarii au subliniat faptul că aceste activități trebuie să se desfășoare în condiții reglementate, tocmai pentru a limita riscurile de poluare. Autorizația de mediu trebuie obținută înainte de începerea oricărei activități, iar lipsa ei poate duce la consecințe grave, atât pentru companie, cât și pentru mediul înconjurător.

În plus, firma a fost sancționată pentru activități de colectare și epurare a apelor uzate, fără a deține autorizația necesară. Această situație arată o lipsă de responsabilitate și o neglijare a cerințelor legale, ceea ce poate duce la impacte adverse asupra calității apei și a sănătății publice. Într-o economie în care reglementările de mediu devin din ce în ce mai stricte, astfel de comportamente ilegale pot duce la consecințe financiare și reputaționale majore.

Amenda de 50.000 de lei, în combinație cu suspendarea activităților, este un semnal clar că autoritățile nu vor tolera neglijarea legislației de mediu. Pentru companiile din sectorul energiei și al resurselor de apă, această situație este un avertisment: respectarea legii nu este doar o obligație, ci și o condiție esențială pentru supraviețuirea pe termen lung.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (144) →