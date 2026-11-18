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Numărul prosumatorilor în România a atins un nou nivel, ajungând la 394.868 la finalul lunii septembrie, cu o creștere de 9.077 față de luna anterioară, conform datelor oficiale publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Acest trend semnificativ arată o schimbare profundă în modul în care românii se apropie de producerea și gestionarea energiei electrice. Puterea electrică instalată totală a crescut la 4.389,69 MW, o cifră care subliniază importanța creșterii participării cetățenilor la economia energetică. România a ajuns la aproape 395.000 de prosumatori. Peste 9.000 s-au racordat la rețea doar în septembrie

Creșterea prosumatorilor și distribuția pe categorii

Dintre cei 394.868 de prosumatori, 357.148 sunt persoane fizice, cu o putere instalată de 2.273,50 MW, iar 37.720 sunt persoane juridice, cu o putere instalată de 2.116,19 MW. Această distribuție arată că majoritatea prosumatorilor sunt indivizi care au ales să investească în tehnologii de producere a energiei, cum ar fi panourile solare. În același timp, companiile au, de asemenea, un rol important, contribuind cu o putere instalată comparabilă.

Interesul pentru stocarea energiei este în creștere. Conform ANRE, 156.548 de prosumatori dețin instalații de stocare, dintre care 151.404 sunt persoane fizice și 5.144 sunt persoane juridice. Numărul acestora a crescut cu 5.508 față de luna anterioară, ceea ce sugerează o creștere a cererii pentru soluții de stocare, o componentă esențială în tranziția către o economie mai sustenabilă.

La nivel teritorial, cele mai multe instalații de prosumatori sunt înregistrate în Ilfov, cu 22.172 de unități, urmată de Timiș cu 18.673 și Bihor cu 18.357. Această distribuție teritorială arată că regiunile urbane și industriale sunt cele mai active în ceea ce privește prosumatorii, dar și că există o diversitate regională în dezvoltarea acestui segment.

În contextul acestor date, directorul executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Daniela Dărăban, a subliniat că volumul de investiții în sectorul de distribuție și transport a energiei trebuie dublat sau chiar triplat pentru a ajunge la un optim. Este o iluzie, a spus ea, să credem că putem face minuni cu bani puțini. Acest punct de vedere arată o discrepanță între rapidă dezvoltare a prosumatorilor și infrastructura existentă, care poate nu este în măsură să susțină acest demers.

Pe de altă parte, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a considerat că demersul RoBOOST deschide o perspectivă relevantă pentru economia României, prin mobilizarea capitalului pe termen lung către companiile românești, prin investiții în venture capital, private equity, private credit și infrastructură. Acest punct de vedere arată o încredere în potențialul economic al României, dar și în capacitatea pieței de a atrage resurse financiare pentru a susține dezvoltarea energetică.

În ceea ce privește evoluția economică a României, Iuliu Winkler, membru al Parlamentului European, a menționat că, la 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România a ajuns la un PIB per capita de 80% din media europeană, față de 40% în 2007. Acest progres semnificativ arată că economia românească a înregistrat o creștere consistentă în ultimele două decenii, dar totuși rămâne sub nivelul mediei europene.

Într-o altă analiză, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) a arătat că 130 de locuințe afectate de cutremure au fost despăgubite anul trecut, chiar și în absența unor seisme majore. Această cifră arată o complexitate în gestionarea riscurilor și în asigurarea locuințelor, un aspect care poate fi legat și de infrastructura energetică.

În concluzie, creșterea prosumatorilor în România este un semnal clar al unei tranziții către o economie mai sustenabilă, dar această evoluție trebuie să fie însoțită de investiții majore în infrastructură și reglementare. Este o întrebare deosebit de importantă: poate România susține acest demers fără a investi în mod serios în rețelele de distribuție și transport? Răspunsul la această întrebare va determina viitorul energetic al țării.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (144) →