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Într-un pas semnificativ spre sustenabilitate și responsabilitate energetică, PepsiCo România a semnat un acord de achiziție virtuală de energie electrică (vPPA) pe 10 ani cu Rezolv Energy, un producător independent de energie. Acordul este asociat unei cantități de aproximativ 13 gigawați-oră (GWh) de energie electrică din surse regenerabile, produsă anual în prima etapă a parcului eolian VIFOR, dezvoltat de Rezolv Energy în județul Buzău. Această cantitate de energie regenerabilă este echivalentă cu consumul mediu anual de energie electrică al aproximativ 8.000 de gospodării din România.

O investiție strategică în viitorul energiei regenerabile

Acordul vPPA încheiat cu Rezolv Energy vine în completarea investiției de 2,1 milioane de dolari realizate de PepsiCo România în 2024 pentru instalarea a peste 3. Această colaborare nu doar că subliniază angajamentul companiei față de energiile regenerabile, dar și evidențiază o mișcare strategică într-un sector care devine din ce în ce mai important pentru economia globală. Într-o lume în care companiile sunt obligate să răspundă la cerințele de sustenabilitate, acest tip de acord reprezintă o poziționare puternică, atât pentru PepsiCo, cât și pentru Rezolv Energy.

Pe de altă parte, în România, doar 25% din locuințele populației sunt asigurate, iar doar 18% din companii au acoperire asiguratoare. În acest context, investițiile în energii regenerabile nu sunt doar un pas ecologic, ci și o opțiune economică reală, capabilă să sprijine economia locală, să genereze locuri de muncă și să reducă dependența de sursele de energie tradiționale.

Într-un alt domeniu, Radu Savopol, cofondatorul 5 to go, a declarat că „Nu e un business în care ai deschis patru locații și stai acasă”. Planul pentru anul viitor este să deschidem 150 de locații noi în România și 50 în afară. „Trebuie să accelerăm, aşa cum nu ne gândeam vreodată că o să deschidem, la Matca, Dăbuleni sau în Bragadiru”, a adăugat el. Acest tip de expansiune nu este doar o strategie de creștere, ci și o demonstrație a potențialului României în sectorul de servicii și comerț.

În același timp, Jack Clark, un fost jurnalist de tehnologie de la Bloomberg, de doar 38 de ani, este unul dintre cei șapte cofondatori ai Anthropic, gigantul AI care debutează astăzi pe Wall Street într-o listare istorică, cu o evaluare estimată la 1.400 mld. dolari. Acest tip de eveniment arată cât de rapid se dezvoltă sectorul tehnologiei, dar și cât de important este să se investească în inovații care pot transforma economia globală.

Într-un context de cutremure, cum a fost cel de ieri-dimineață, care a trezit România din somn, reamintim că doar 25% din locuințele populației din România sunt asigurate și doar 18% din companii. Această realitate evidențiază nevoia de a investi în infrastructură, în energii regenerabile și în soluții care pot rezista la evenimente extreme.

În concluzie, acordul dintre PepsiCo România și Rezolv Energy nu este doar un pas pentru sustenabilitate, ci și o mișcare strategică care poate influența viitorul energiei regenerabile în România și în Europa. Într-o lume în care companiile se confruntă cu presiuni din partea consumatorilor și a reglementărilor, acest tip de colaborare este un exemplu clar de cum se poate combina profitul cu responsabilitatea.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (149) →