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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că peste 8.000 de hectare de teren agricol din județele Brăila, Buzău, Prahova și Teleorman vor beneficia de sisteme moderne de irigații, printr-o finanțare de peste 15,1 milioane de euro. Această sumă, provenind din economiile realizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), va fi alocată pentru 10 proiecte eligibile, deja evaluate, dar care nu au primit finanțare în sesiunea inițială. Sprijinul nerambursabil poate ajunge la 1,5 milioane de euro per beneficiar, acoperind integral cheltuielile eligibile. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a subliniat că finanțarea este o măsură esențială pentru asigurarea unui sistem de irigații eficient, care să sprijine fermierii în fața schimbărilor climatice. Peste 8.000 de hectare de teren agricol din județele Brăila, Buzău, Prahova și Teleorman vor beneficia de sisteme moderne de irigații, prin investiții de aproximativ 15 milioane de euro.

Finanțare din economii AFIR, nu din fondurile inițiale

Ministrul Agriculturii a explicat că aceste fonduri provin din economiile generate de AFIR din necontractarea unor proiecte, rezilierile de contracte sau diferențele dintre valorile proiectelor selectate și cele contractate. Această realocare permite începerea mai rapidă a lucrărilor și accelerarea absorbției fondurilor europene nerambursabile. Conform Planului Strategic PAC 2023–2027, fondurile vor fi folosite de Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) pentru modernizarea stațiilor de punere sub presiune, reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și renovarea clădirilor aferente stațiilor de irigații. Aceste investiții vor reduce pierderile de apă și vor sprijini agricultorii în obținerea unor recolte stabile, chiar și în condiții climatice dificile. Încă 10 proiecte de modernizare a infrastructurii secundare de irigații (DR 25) primesc finanțare totală de peste 15 milioane de euro.

Proiectele eligibile, deja evaluate, așteaptă doar finanțare

Ministerul Agriculturii a subliniat că cele 10 proiecte eligibile au trecut deja de etapa de evaluare și sunt gata să intre în teren. Acestea vor fi selectate în conformitate cu regulile Planului Strategic PAC 2023–2027, iar Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va publica lista de așteptare a proiectelor eligibile, fără finanțare, pe site-ul instituției. Această inițiativă este o dovadă a priorității acordate infrastructurii de irigații moderne, care va contribui atât la creșterea performanței fermelor, cât și la îmbunătățirea vieții comunităților rurale. Pentru agricultorii din județele Brăila, Buzău, Prahova și Teleorman, această finanțare reprezintă o oportunitate reală de a moderniza infrastructura și de a crește eficiența utilizării apei, cu un impact direct asupra productivității și a profitabilității.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (31) →