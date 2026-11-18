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Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a reușit să capete primul loc în România în clasamentul internațional QS Sustainability 2027, un ranking care măsoară contribuția universităților la obiectivele globale de sustenabilitate. Acest rezultat a fost anunțat marți, 18 noiembrie, într-un context în care Universitatea din București și Universitatea din Oradea ocupă poziții de top în țară, dar nu reușesc să depășească bariera celor 500 de locuri la nivel mondial. UBB se află pe locul 360 la nivel global, dintr-un total de aproximativ 2.000 de universități evaluate, ceea ce o poziționează ca lider în România, într-un clasament care a devenit un indicator semnificativ pentru instituțiile academice din întreaga lume. Universitățile românești din intervalul 1501+ includ Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Universitatea din Craiova.

UBB, lider în România, dar la distanță de Universitatea din București

În timp ce UBB ocupă primul loc în România, Universitatea din București se află pe locul 543 la nivel mondial, într-un clasament care a fost publicat în iunie 2026. În acea ediție, Universitatea din București a fost premiată pentru poziția întâi ocupată în Europa Centrală și de Est în clasamentul Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026. Totuși, în ediția din 2027, Universitatea din București a coborât în intervalul 101-200, după ce în ediția precedentă se afla în top 100. Pe de altă parte, Universitatea din Oradea este a treia universitate din România în clasamentul QS Sustainability 2027, ocupând locul 648 la nivel mondial. Universitatea din București a anunțat, marți, 17 noiembrie, că a fost premiată la Cracovia pentru poziția întâi ocupată în Europa Centrală și de Est în clasamentul Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026.

Clasamentul QS și diferențele de metodologie

Clasamentul QS Sustainability 2027 evaluează contribuția universităților la atingerea obiectivelor globale de sustenabilitate, prin analiza impactului asupra mediului, a celui social și a activităților din domeniul guvernanței. Totuși, Universitatea Babeș-Bolyai a anunțat atunci când se retrage din clasamentul Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026, un clasament mai vechi, din vară. Această diferență de metodologie și de participare a universităților a dus la discrepanțe semnificative între cele două clasamente. În timp ce Universitatea din București a reușit să fie premiată în clasamentul Times Higher Education, UBB a ales să nu participe, ceea ce a generat o imagine divergentă a performanțelor universităților românești în acest domeniu.

Marinica

Despre autor Marinica Marinica scrie despre școala românească așa cum e: concursuri pentru directori, bani pierduți pe elev, școli închise de sărbători, directori care schimbă ceva în zece ani. Rubrica Educație, din perspectiva celor care o trăiesc zilnic. Toate articolele scrise de Marinica (16) →