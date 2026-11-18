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Transformarea digitală a economiei românești este în plină desfășurare, iar Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României, a subliniat recent cum inovațiile tehnologice, în special cele din finanțe, aduc provocări complexe pentru viitorul economiei. Această schimbare nu este doar o tendință, ci o realitate care se manifestă în mod clar în modul în care oamenii plătesc, economisește și investesc. Pentru Badea, această transformare este un factor cheie care modelează prezentul și va defini modul în care economia românească va valorifica potențialul său în condiții de siguranță și încredere.

Creșterea plăților electronice și implicațiile lor

Un indicator clar al acestei transformări este amploarea plăților electronice. Potrivit statisticilor Băncii Centrale Europene, în a doua jumătate a anului 2025, în zona euro au fost efectuate peste 83 de miliarde de plăți fără numerar, o cifră cu aproape 7% mai mare decât cea din anul anterior. Aceste date, raportate la populația de aproximativ 350 de milioane de locuitori ai zonei euro și la cele 184 de zile din semestrul al doilea 2025, demonstrează că, în medie, fiecare locuitor din această zonă a efectuat mai mult de o plată pe zi. În România, situația este diferită, dar nu lipsită de dinamism. Numărul de plăți zilnice per locuitor este încă la aproximativ jumătate din media zonei euro, însă ritmul de creștere este de peste cinci ori mai mare decât cel din zona euro. În aceeași perioadă, numărul plăților fără numerar s-a majorat cu peste 37%.

Acest salt în creștere este semnificativ, mai ales în contextul în care securitatea infrastructurilor digitale devine o condiție esențială pentru buna funcționare a economiei. În România, popularitatea activelor digitale este semnificativă, iar rata de adopție a criptoactivelor în rândul populației de 18-64 de ani a fost estimată la 14,9 la sută pentru anul 2025, una dintre cele mai ridicate la nivel european. Conform unor estimări preliminare, deținerile totale de criptoactive ale populației ar înregistra o valoare de până la 12,9 miliarde euro.

În contextul acesta, Leonardo Badea a subliniat că, deși în aparență plățile electronice și activitățile legate de criptoactive se pare că sunt teme distincte, ele reprezintă, de fapt, două fațete ale aceleiași probleme. Istoria banilor este, în fond, o istorie a încrederii, iar modul în care aceasta a fost garantată a evoluat de la pecetea bătută pe monedă până la sistemele de plăți de azi. În acest nou context, menținerea încrederii în infrastructura de plăți devine o provocare esențială pentru economia românească.

În concluzie, transformarea digitală nu este doar o oportunitate, ci și o provocare complexă care necesită o abordare echilibrată între inovație, securitate și încredere. Pentru economia românească, această tranziție reprezintă un test crucial, capabil să definească viitorul său într-un mediu în care tehnologia și criptoactivitățile devin din ce în ce mai importante.

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Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (146) →