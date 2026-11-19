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Într-o lume dominată de smartphone-uri și inteligență artificială, diferența dintre o simplă rezervare și o vacanță bine organizată este făcută de agenția de turism și de consultantul specializat. Acest lucru a fost subliniat de reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), în contextul ediției de toamnă a Târgului de Turism al României, eveniment care are loc în perioada 19-22 noiembrie 2026, la Centrul Expozițional ROMEXPO din București, dar și online și în agențiile de turism din întreaga țară. Peste 100 de companii din România și din străinătate vor participa la eveniment, aducând cu ele o ofertă variată, cu reduceri de până la 50% în anumite cazuri. Ofertele vor include pachete pentru sărbătorile de iarnă, dar și primele propuneri pentru vacanțele anului 2027.

Un târg de turism cu mai multe dimensiuni: fizic, online și local

Ediția de toamnă a Târgului de Turism al României nu este doar o expoziție fizică, ci un eveniment cu dimensiuni multiple, care acoperă canalele de promovare fizică, digitală și locală. Pe lângă standurile expozanților din Romexpo, numeroase agenții de turism membre ANAT, care nu au stand în cadrul evenimentului, lansează campanii de tip „Târg de Turism Online” în aceeași perioadă. Acestea permit turiștilor să consulte ofertele de oriunde, să compare variante, să solicite informații suplimentare și să rezerve fără să fie condiționați de distanță sau de programul unei expoziții. În paralel, agențiile de turism din întreaga țară își întâmpină clienții în propriile sedii, oferind oferte speciale de târg, consiliere și posibilitatea de a construi pachete adaptate bugetului, perioadei de călătorie și preferințelor fiecăruia.

Un eveniment pentru toți: de la București la orașele din toată țara

Târgul de Turism al României este o oportunitate pentru turiști din toate regiunile țării, care pot descoperi și rezerva vacanțe în modul cel mai convenabil pentru ei. Nu este nevoie să ajungi neapărat în București pentru a beneficia de ofertele speciale din această perioadă. Turiștii pot solicita oferte, pot discuta cu un consultant și pot face rezervări online, telefonic sau direct în agențiile din orașele lor. ANAT, partener strategic al Târgului de Turism al României de la prima ediție, contribuie constant la dezvoltarea și promovarea acestui eveniment reprezentativ pentru industria turismului românesc.

Cristian Vlad, membru al Consiliului Director al ANAT și coordonator al Comisiei de Comunicare și Evenimente a asociației, a subliniat că Târgul de Turism al României trebuie privit astăzi ca un eveniment al întregii industrii, nu doar ca o expoziție organizată într-un spațiu fizic. ROMEXPO rămâne un punct important de întâlnire pentru profesioniști și turiști, dar activitatea agențiilor se desfășoară simultan în toată țara și în mediul online. Târgul de Turism al României este o oportunitate unică pentru turiști care doresc să găsească vacanțe bine organizate, cu oferte speciale, reduceri consistente și pachete adaptate nevoilor fiecărui călător.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (147) →