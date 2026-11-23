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Cris-Tim Family Holding (CFH) a anunțat investitorii de pe piața de capital cu o nouă investiție majoră, care promite să schimbe dinamica energetică a companiei. Proiectul de construire a unei centrale fotovoltaice, însoțit de un sistem de stocare a energiei, a fost aprobat pentru o finanțare nerambursabilă de 1,91 milioane euro, acordată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Această finanțare face parte dintr-o schemă dedicată investițiilor în surse regenerabile pentru autoconsumul companiilor din sectorul agricol și industrial alimentar. Valoarea totală a proiectului este de 5,1 milioane euro, cu TVA, echivalent cu 4,22 milioane euro fără TVA. Finanțarea nerambursabilă acoperă 45% din costul total al investiției, iar restul va fi asigurat din surse interne sau prin finanțare bancară.

Un pas important spre independența energetică

Construcția centralei este o mișcare strategică, care va reduce semnificativ dependența companiei de energia achiziționată de pe piață, într-o perioadă în care volatilitatea prețurilor este un factor de risc major. După punerea în funcțiune, producția proprie de energie va acoperi o parte semnificativă din necesarul companiei, ceea ce va duce la o reducere a costurilor și la o mai mare stabilitate financiară. Centrala va avea o putere instalată de 5,76 MWp în panouri și de 4,5 MW în invertoare, iar sistemul de stocare va avea o capacitate de 12,5 MWh. Acesta va permite utilizarea energiei produse în timpul zilei și în alte intervale, sporind astfel ponderea energiei consumate direct în activitățile companiei.

Instalația fotovoltaică existentă va produce aproximativ 2.700 MWh în 2026, iar noua centrală este estimată să producă 6.177 MWh anual. În 2028, producția cumulată a instalațiilor fotovoltaice ale companiei va atinge 8.877 MWh anual, reprezentând 23,7% din necesarul total de energie electrică. Acest procent arată o transformare profundă în modul în care Cris-Tim gestionează resursele energetice, trecând de la consumator pasiv la producător activ.

Cris-Tim Family Holding, controlată de familia fondatorului Radu Timiș, a trecut prin o ofertă publică de listare în octombrie anul trecut, care a adus în acționariat investitori precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și fondurile de pensii NN, ce dețin 8,16% din acțiuni. La ultima cotație, acțiunea Cris-Tim se tranzacționa la 45,20 lei, conferind companiei o capitalizare bursieră de 3,64 miliarde lei, echivalent cu 680,53 milioane euro. Această finanțare nerambursabilă ar putea să devină un catalizator pentru o nouă fază de dezvoltare, într-un sector energetic în care independența și eficiența sunt cheia succesului. Oferta publică de listare a avut o valoare totală de 454,34 milioane lei Oferta publică de listare a avut o valoare totală de 89,19 milioane euro

Într-o economie în care prețurile energiei sunt din ce în ce mai volatile, Cris-Tim pare să își pună în valoare resursele interne și să-și construiască un viitor mai sigur. Acest proiect nu este doar o investiție pentru companie, ci și un exemplu de cum poate fi folosită finanțarea publică pentru a transforma o companie dintr-un consumator într-un producător energetic autonom.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (164) →