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Testul ADAC din 2026 a arătat că prețul și marca nu sunt suficiente pentru a evalua siguranța anvelopelor de iarnă. Organizația auto germană a analizat 32 de produse din două dimensiuni: 185/65 R15 și 225/50 R17. În categoria pentru mașini mici, nouă dintre cele 16 modele nu au primit recomandarea, iar în cealaltă categorie, șase anvelope au primit calificativ insuficient. Pentru șoferii din România, rezultatele sunt utile înainte de achiziție, cu condiția ca dimensiunea testată să corespundă celei omologate pentru mașina lor.

Testul ADAC din 2026: ce a analizat?

ADAC a explicat faptul că a testat frânarea și comportamentul pe carosabil uscat, ud, acoperit cu zăpadă și gheață. Evaluarea nu se limitează la aderență: sunt luate în calcul durata de viață estimată, uzura și eficiența. Așadar, un pneu care se descurcă bine numai pe zăpadă poate obține o notă generală slabă dacă frânează greu pe ud sau devine instabil pe asfalt. Rezultatele complete se împart în două grupe. Anvelopele 185/65 R15 sunt întâlnite pe numeroase automobile mici, iar 225/50 R17 pe unele automobile din clasa medie. Niciuna dintre clasificări nu poate fi extinsă automat la alte dimensiuni ale aceluiași model de pneu. Construcția, comportamentul și scorul pot fi diferite de la o mărime la alta.

Rezultatele: două modele „bune” și șase „insuficiente”

În testul pentru 185/65 R15, Continental și Michelin s-au situat în fruntea clasamentului. Continental WinterContact TS 870 a obținut cea mai bună notă generală din această grupă, 2,2. Din cele 16 anvelope, nouă nu au primit recomandarea organizației. Diferențele țin de performanțele pe diferite suprafețe și de criteriile de mediu. Un model ieftin nu reprezintă neapărat o economie dacă are distanțe de frânare mai lungi sau rezistență redusă la uzură. La polul opus, nici un preț mare nu garantează cel mai bun rezultat pentru fiecare tip de drum. Cumpărătorii ar trebui să compare punctajele la frânarea pe ud și la manevrele de evitare a obstacolelor, mai ales dacă circulă frecvent în oraș sau pe drumuri naționale unde asfaltul rămâne ud chiar și iarna.

Pentru dimensiunea 225/50 R17, ADAC a evidențiat Pirelli, Continental, Goodyear și Michelin. Pirelli Cinturato Winter 3 conduce cu nota generală 2,2, urmat de Continental WinterContact TS 870 cu 2,3. Șase dintre cele 16 produse au primit calificativul „mangelhaft”, echivalentul unei evaluări foarte slabe. ADAC a raportat o diferență de peste zece metri la frânarea pe ud între unele dintre cele mai bune și cele mai slabe anvelope din această categorie. Acest lucru poate schimba radical rezultatul unei frânări de urgență. Testul arată și că un cauciuc performant pe zăpadă poate fi periculos pe carosabil uscat sau umed dacă pierde stabilitatea la schimbarea direcției.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (79) →