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Grupul energetic nr. 5 de la Termocentrala Turceni va fi oprit în perioada 23 noiembrie – 12 decembrie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de revizie planificată. Oprirea a fost aprobată de Dispeceratul Energetic Național din cadrul operatorului de transport și sistem Transelectrica. Lucrările vor cuprinde verificarea și întreținerea echipamentelor și instalațiilor, precum și realizarea intervențiilor necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță și fiabilitate a grupului energetic. Se vor realiza lucrări de reparații la sistemul de presiune al cazanului, sistemul de alimentare cu cărbune, instalațiile auxiliare ale turbinei și instalațiile de evacuare cenușă. Revizia face parte din programul de mentenanță și urmărește menținerea capacității de exploatare a echipamentelor și prevenirea apariției unor defecțiuni în funcționare. După finalizarea lucrărilor și efectuarea verificărilor și probelor tehnice, grupul energetic va fi repus în funcțiune, în conformitate cu cerințele de exploatare și în coordonare cu Dispecerul Energetic Național.

Decizia de prelungire a funcționării termocentralelor pe lignit

Pe 28 august, Guvernul a decis să prelungească menținerea temporară a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit de la Turceni și Craiova, unități pe care România și-a asumat să le închidă la 31 august 2026, potrivit angajamentelor luate prin PNRR. Astfel, capacitățile de la Craiova 1 și 2 vor fi menținute în producție până la sfârșitul trimestrului II al anului 2027, iar cele de la Turceni 5 – până la sfârșitul trimestrului I al anului 2028. Riscul este pierderea a până la 100 milioane euro din PNRR.

Această hotărâre reprezintă rezultatul demersurilor susținute de către conducerea Complexului Energetic Oltenia, împreună cu Ministerul Energiei și confirmă preocuparea Guvernului României pentru asigurarea securității energetice naționale. Potrivit companiei, condițiile de funcționare a Sistemului Electroenergetic Național au demonstrat că energia electrică produsă în bandă de CE Oltenia este necesară pentru menținerea stabilității și siguranței sistemului, capacitățile companiei asigurând producerea de energie electrică în special în perioadele în care producția din surse fotovoltaice și eoliene este redusă sau indisponibilă din cauza condițiilor meteorologice.

″Menținerea în funcțiune a grupului energetic nr. 5 de la SE Turceni confirmă rolul esențial al Complexului Energetic Oltenia în asigurarea securității energetice a României. Este o decizie importantă pentru companie, pentru angajații noștri și pentru comunitățile din care facem parte. Cunosc îndeaproape valoarea oamenilor din minerit și energie, iar această hotărâre ne oferă responsabilitatea de a continua să contribuim, în condiții de siguranță, la stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național″, a declarat Constantin-Cosmin Trufelea, președintele Directoratului Complexul Energetic Oltenia.

La rândul său, Transelectrica a recomandat menținerea în funcțiune în această iarnă a 4 termocentrale pe lignit. Potrivit operatorului sistemului energetic național, este recomandată ″intensificarea demersurilor autorităților și instituțiilor publice implicate la Comisia Europeană în vederea obținerii unui acord pentru menținerea în exploatare comercială a unui număr de 4 grupuri energetice funcționând pe lignit, aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia SA (3 grupuri la CTE Rovinari și 1 grup la CTE Turceni)″.

Oprirea grupului energetic nr. 5 de la Termocentrala Turceni nu afectează întreaga termocentrală, ci doar acest grup specific. Potrivit Complexului Energetic Oltenia, revizia include reparații la cazan, sistemul de alimentare cu cărbune, instalațiile turbinei și cele de evacuare a cenușii. Lucrările urmăresc prevenirea defecțiunilor, iar grupul va fi repornit după verificările și testele tehnice.

Termocentrala Turceni nu va mai produce energie electrică până la jumătatea lui decembrie, după ce singurul ei grup energetic aflat în funcțiune, grupul nr. 5, a fost oprit începând de luni pentru lucrări de revizie planificată. Anunțul a fost făcut de Complexul Energetic Oltenia (CEO), care administrează centrala, printr-un comunicat publicat pe site-ul companiei.

Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au transmis că grupul energetic nr. 5 din cadrul Termocentralei Turceni va fi oprit, începând de luni, pentru efectuarea lucrărilor de revizie planificată. Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul companiei, grupul va fi oprit până pe 12 decembrie. „Oprirea este aprobată de UNO-DEN Dispeceratul Energetic Național. Lucrările vor cuprinde verificarea și întreținerea echipamentelor și instalațiilor, precum și realizarea intervențiilor necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță și fiabilitate a grupului energetic.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (163) →