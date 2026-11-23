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Nicole Cherry pregătește un show intitulat „INFINIT”, care va avea loc pe 24 noiembrie la Sala Palatului. Proiectul este inspirat de personalitatea și muzica artistei românești Maria Tănase. Albumul cu același nume a fost lansat pe 25 septembrie, în ziua nașterii celebrei cântărețe. Nicole consideră că muzica Mariei Tănase este o poveste trăită și dorește ca tinerii să aibă acces la ea nu din obligație, ci pentru că încă poate emoționa.

Cariera lui Nicole Cherry: de la 14 ani până la o comunitate de 2 milioane de urmăritori

Nicole Cherry a început cariera la doar 14 ani și a devenit una dintre vocile remarcabile ale showbiz-ului românesc. Are un portofoliu cu numeroase hit-uri, milioane de vizualizări pe YouTube și o comunitate puternică în social media, unde este urmărită de peste 2 milioane de oameni. A explorat diferite genuri muzicale, de la pop la reggae și a urcat pe scenă în fața unor nume internaționale precum J Balvin, Maluma, 50 Cent și Jennifer Lopez.

În 2026, Nicole a lansat primul ei EP în spaniolă, inspirat de călătoriile făcute în Columbia. În prezent, se concentrează pe proiectul „INFINIT”, care este un omagiu adus Mariei Tănase. Albumul are ca suport muzica artistei legendare și este legat de identitatea culturală românească. Nicole a spus că Maria Tănase reprezintă una dintre cele mai puternice personalități artistice ale României, capabilă să transmită o lume întreagă prin vocea și prezența sa.

Nicole a crescut în industria muzicală de la 14 ani și a spus că această experiență a maturizat-o în multe feluri. A învățat responsabilitatea, disciplina, munca și expunerea publică. A avut dificultăți în a găsi echilibrul între copilărie și responsabilitățile carierei, dar a reușit să facă din suflet, fără să fie obligată de cineva. Pe măsură ce a crescut, a întâmpinat provocări precum presiunea de a rămâne relevantă, schimbările din industrie și așteptările publicului.

Nicole consideră că industria muzicală românească are mult talent și că muzica a devenit din ce în ce mai diversă. Îi place că artiștii au identități puternice și că producătorii reușesc să construiască proiecte la nivel internațional. Totuși, ar trebui să existe mai multă răbdare cu artiștii și cu proiectele lor, deoarece uneori lucrurile sunt judecate repede, în funcție de rezultate imediate.

Nicole spune că nu este ușor să-ți construiești un nume în muzică în România anului 2026, deși social media oferă acces direct la public. Pentru a rămâne relevant, este nevoie de muncă, efort și timp. Succesul nu înseamnă doar o piesă virală, ci capacitatea de a avea o relație reală cu publicul și de a continua să faci muzică în care crezi.

Nicole a explorat un univers muzical diferit prin albumul „INFINIT”, mai apropiat de rădăcinile muzicii românești. A spus că această transformare este o evoluție naturală, nu o decizie de a se îndepărta de muzica pop. A fost o experiență care i-a oferit oportunitatea de a se reconecta cu muzica românească și cu o parte din identitatea culturală.

Nicole a ales cântecele pentru albumul „INFINIT” dintr-o recunoștință față de Maria Tănase. Albumul are un fir roșu legat de identitatea culturală românească. Piesa „Pasăre Măiastră” și „Infinit” sunt dedicate Mariei Tănase, iar alte piese precum „Habar n-ai tu” și „Văleleu” au fost reinterpretate.

Nicole consideră că Maria Tănase este un nume uriaș pentru muzica românească, dar nu este suficient de prezent în cultura muzicală a generației tinere. Prin proiectul „INFINIT”, își propune să aducă muzica artistei în atenția mai multor generații. Pentru ea, este important ca tinerii să aibă acces la muzica ei nu din obligație, ci pentru că este extraordinară și poate emoționa.

Nicole vede transformarea muzicii autentice și profund românești într-una cu influențe moderne ca o întâlnire între două lumi. Muzica autentică poate trece dincolo de timp și de generații, iar reinterpretarea ei poate aduce emoția originală la oameni noi. Pentru ea, provocarea a fost să găsească echilibrul între sonoritatea contemporană și emoția originală a cântecelor.

Nicole spune că nu vede proiecte care să altereze esența muzicii Mariei Tănase, ci să o aducă în prezent. Pentru ea, un omagiu înseamnă și să arăți că muzica unui artist continuă să inspire. Este esențial să cunoaștem trecutul și să avem grijă de moștenirea culturală, dar și să o folosim ca sursă de inspirație pentru proiecte din prezent.

Nicole spune că întâlnirea cu Maria Tănase a făcut-o să privesc muzica mai profund și să înțeleg cât de multă emoție poate exista într-un cântec. A apropiat-o de rădăcinile sale, de cultura românească și de o parte a identității sale. I-a dat curaj să experimenteze și să nu se limiteze la ceea ce oamenii au asociat cu numele ei.

Nicole își dorește să continue să facă muzică, să exploreze influențe noi, să colaboreze cu artiști diferiți și să își dea voie să evolueze. „INFINIT” nu este o închidere a unui capitol, ci începutul unei etape în care se simte mai liberă ca artist.

Nicole își dorește să încurajeze fetele care visează la o carieră în muzică să urmeze visul lor, dacă simt că muzica este ceea ce își doresc. Le spune să intre în această lume cu încredere, să muncească, să învețe și să nu creadă că succesul vine peste noapte. Este important să dezvolte talentul, să găsească identitatea și să nu copieze ceea ce funcționează pentru altcineva. Le spune să fie atente la oamenii cu care aleg să lucreze, să pună întrebări, să nu se grăbească să accepte orice oportunitate și să nu renunțe la autenticitate. Le spune să nu uite să se bucure de muzică.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (72) →