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Profitul net al Romgaz a scăzut cu 9%, la 2,2 miliarde de lei, în primele nouă luni din 2026, conform rapoartelor publicate de companie. Veniturile totale ale companiei au scăzut cu 2,26%, ajungând la 6,36 miliarde lei, în timp ce cifra de afaceri din vânzarea gazelor naturale a fost de 4,78 miliarde lei, cu 8,9% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea a fost influențată de reducerea cu 5,4% a cantității de gaze livrate, precum și de scăderea prețului reglementat de vânzare pentru consumul populației și CET-urilor, de la 120 lei/MWh la 110 lei/MWh începând cu luna aprilie 2026.

Scăderea profitului net și a veniturilor: ce se întâmplă cu Romgaz?

În contextul scăderii veniturilor, Romgaz a înregistrat un profit net consolidat de 2,217 miliarde de lei, cu 8,9% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Conform raportului trimestrial T3 din 2026, publicat de companie, profitul net consolidat pe acțiune (EPS) a fost de 0,58 lei. Marjele principalelor indicatori de rentabilitate au fost: profitul net consolidat (38,90%), EBIT consolidat (39,73%) și EBITDA consolidat (49,99%), toți în scădere față de perioada similară din anul trecut.

Cheltuielile totale ale companiei au crescut cu 8%, în principal din cauza majorării cheltuielilor cu impozitele și taxele. Această creștere a fost un factor contribuitor la reducerea marjelor de profit, într-o perioadă în care economia națională se confruntă cu un amestec de provocări: inflație, rate ale dobânzii stabilizate la 6,5%, și o presiune asupra sectorului energetic din cauza schimbărilor reglementative și a fluctuațiilor prețurilor.

În timp ce Romgaz se confruntă cu aceste provocări, alte companii din economia națională încearcă să-și adapteze strategiile. De exemplu, în sectorul alimentar, trei jucători – Lactalis, FrieslandCampina și Arla – controlează 65% din vânzările de unt, un segment de piață de 150 milioane de euro. În același timp, în industria energetică, proiectul Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic al României, se confruntă cu multiple incertitudini, întrucât Romgaz încă lucrează la licitații, în timp ce OMV Petrom a semnat deja 30 de contracte.

Concluzia este clară: Romgaz se confruntă cu o scădere semnificativă a profitului net și veniturilor, într-o perioadă în care sectorul energetic este sub presiune din mai multe direcții. Cu toate acestea, compania continuă să încerce să-și mențină poziția de lider în industria gazelor naturale, în timp ce restul economiei se pregătește pentru provocările anului 2027.

Lucian R.