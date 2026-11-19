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ANSVSA monitorizează zilnic stocurile și distribuția dozelor de vaccin împotriva variolei ovine și caprine în toate județele țării. Această inițiativă face parte dintr-o strategie mai largă, lansată în urma unei videoconferințe organizate de conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) cu reprezentanții Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din toate județele. Obiectivul este clar: protejarea animalelor, prevenirea răspândirii virusului și asigurarea continuității activității din sectorul ovin și caprin, un sector crucial pentru economia agricolă a țării.

Supravegherea centrală și implicarea totală a structurilor teritoriale

Unitatea Operațională Centrală (UOC) din cadrul ANSVSA are rolul de a monitoriza zilnic stocurile și distribuția dozelor de vaccin împotriva variolei ovine și caprine, asigurând o coordonare unitară la nivel național. Această supraveghere se realizează prin centralizarea datelor raportate din teritoriu, monitorizarea stocurilor și asigurarea unei legături operativă cu structurile județene. Conducerea ANSVSA a făcut un apel ferm către toate structurile teritoriale și echipele implicate în teren pentru implicare totală, rigurozitate și respectarea strictă a graficelor de vaccinare. În cadrul videoconferințelor săptămânale, se va analiza individual, cu fiecare județ în parte, stadiul vaccinării, iar dificultățile întâmpinate în primele zile ale campaniei vor fi evaluate pentru a identifica soluțiile optime.

Vaccinarea gratuită și obligatorie, condiție esențială pentru exporturi

Vaccinarea ovinelor și caprinelor este 100% gratuită, obligatorie, are timp de așteptare zero (laptele și carnea pot fi consumate fără restricții) și reprezintă condiția esențială pentru protejarea fermelor și reluarea exporturilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va informa periodic Comisiei Europene despre evoluția și rezultatele campaniei, oferind astfel garanții ferme privind implicarea totală, rigoarea și profesionalismul serviciilor sanitare-veterinare din România. Răspunsul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) la acuzațiile lansate de președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România, Viorel Andronie, referitoare la planul oficial de vaccinare a ovinelor și caprinelor în vederea deblocării exporturilor n-a întârziat să apară.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (30) →