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Într-un meci de proporții, perechea română formată din Bernadette Szocs și Elizabeta Samara a învins cu 3-0 perechea indiană Swastika Ghosh/Manika Batra, asigurându-și prezența în semifinalele probei de dublu feminin la WTT Star Contender Muscat 2026. Favoritele numărul 3 ale competiției și ocupantele locului 10 în clasamentul mondial au controlat partida de la început până la final, obținând victoria cu scorul de 11-5, 11-8, 11-8. Româncele au arătat forța perechii și au câștigat primul set la 5, apoi au avut sub control situațiile de joc în următoarele două seturi, pentru victoria cu 3-0 (11-5, 11-8, 11-8).

Victorie grea, dar meritată

În calea perechii tricolore s-a pus o barieră reprezentată de perechea indiană, care a fost una dintre cele mai puternice din competiție. Totuși, Szocs și Samara au demonstrat o maturitate deosebită, transformând un start dificil într-o victorie clară. Deși perechea indiana a fost favorită înainte de meci, româncele au reușit să o învingă cu o performanță impecabilă, dominând în toate cele trei seturi. În primul set, perechea tricoloră a condus cu 2-0 la seturi, înainte de a se impune, scorul fiind 11-5. În următoarele două seturi, româncele au avut sub control situațiile de joc, încheiate cu același scor, 11-8.

Calificări dramatice pentru alți români

În timp ce Szocs și Samara au avansat în mod clar în competiție, alte două sportive române, Andreea Dragoman și Eliza Samara, au fost eliminate mai devreme. Andreea Dragoman a fost învinsă cu 0-3 de Kaho Akae din Japonia, iar Eliza Samara, favorită numărul 14, a pierdut cu 1-3 în fața chinezei Wang Xiao Tong. În schimb, Bernadette Szocs a trecut greu, dar cu succes, de Wei Jing Ming, din China, în optimile de finală, după o revenire formidabilă, după ce a fost condusă cu 2-0 la seturi. Totuși, Szocs a reușit să învingă cu 3-2 la seturi.

Pe partea masculină, Iulian Chiriță s-a calificat în optimi după o victorie mare, 3-2, în fața francezului Simon Gauzy, favorit numărul 13. Eduard Ionescu, venit din calificări, a fost învins cu 1-3 de chinezul Li Tian Yang. În probele de dublu mixt, Szocs și Ionescu s-au calificat în semifinale după o victorie cu 3-0 peste perechea japoneză Jo Yokotani/Cocona Muramatsu, într-un meci în care perechea niponă a pus probleme mai ales în setul secund.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (68) →