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Președintele american Donald Trump a anunțat că i-a oferit lui Dana White postul de comunicator al Casei Albe. Ulterior, Trump a precizat că a glumit când i-a propus șefului UFC să devină purtătorul său de cuvânt: „Glumeam doar, dar lui Dana îi place ideea”. O altă postare AI de la Trump a arătat un clip generat de AI în care Dana White este la pupitrul de comunicator al Casei Albe. În acest scenariu, un jurnalist liberal îl întreabă pe Trump: „este Trump o amenințare pentru democrație”, iar Dana White cheamă unul dintre luptătorii săi să-l pună la pământ. Un alt luptător îl transportă pe un jurnalist afară din sala de conferințe după ce se plânge că „nu se simte în siguranță”. Un jurnalist transsexual care acuză președinția de „fascism” fuge din sală. Când un alt jurnalist întreabă „candidează Michelle Obama în 2028”, unul dintre asistenții lui Dana White răspunde: „Michelle Obama este bărbat. Am dreptate, America?”. Trump intră în sală și întreabă „cum a fost conferința?”, în timp ce jurnaliștii bătuți stau întinși pe podea. Dana White îi răspunde președintelui: „arzătoare, dar în mare, liniștită”. „Frumos”, răspunde Trump în timp ce soarbe satisfăcător dintr-un pahar cu suc.

Dana White anunță că pleacă la Washington DC

În ciuda informației de la CNN că ar fi respins oferta președintelui, Dana White a anunțat într-o conferință de presă: „Am o întâlnire luni. Voi zbura la Washington DC chiar acum și sunt sigur că vom avea de discutat despre asta”, a spus președintele UFC. Dana White a postat o imagine generată cu AI chiar cu el însuși la pupitrul de purtător de cuvânt al Casei Albe pe Instagram. Potrivit CNN, președintele UFC Dana White i-a respins oferta președintelui Trump de a deveni purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Trump îl dorește pe Dana White și asistenții săi pentru a contracara „Stânga”

Dana White este președintele executiv al UFC (Ultimate Fighting Championship), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte. Dacă va accepta, va fi noul secretar de presă al Casei Albe după ce Karoline Leavitt s-a retras la finalul lunii august, după nașterea celui de-al doilea copil al ei. Trump a spus că-l dorește pe Dana White și de asistenții săi pentru a contracara „Stânga” din SUA, reprezentată de Partidul Democrat care a câștigat alegerile de la mijlocul mandatului din 3 noiembrie 2026. „Am plăcerea de a anunța că marelui Dana White, un luptător și războinic feroce, i s-a oferit postul de secretar de presă al Statelor Unite. Am cerut ca el să vină însoțit de asistenți – chiar dacă unii dintre ei nu sunt din țara noastră – precum Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes și Kayla Harrison. Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra împotriva Stângii smintite. Dana va fi un secretar de presă cum nu a mai existat. Dana, te rog, acceptă postul!”, a scris Trump.

După plecarea Karolinei Leavitt, Katie Zacharia a fost numită la începutul lunii octombrie în locul ei. Dar a fost concediată după numai o singură conferință de presă oficială, considerată de mass-media și de opinia publică drept cea mai „dezastruoasă din istoria SUA”, dar și în urma unor controverse apărute în spațiul public legate de calificările sale juridice. Ea a avut și cel mai scurt mandat de comunicator al Casei Albe: doar cinci zile.

Dana Frederick White Jr. este născut pe 28 iulie 1969, în Manchester, Connecticut. El a abandonat studiile și a lucrat în asfaltări, ca agent de pază la un bar irlandez și ca hamal la un hotel. A început să practice boxul de la 17 ani și a intrat în industria sporturilor de luptă după ce a deschis propria sa sală de box în Boston. După ce a avut un conflict cu un gangster, a părăsit Boston și s-a mutat în Las Vegas. A devenit manager. În urma unei tranzacții în care prietenii săi au achiziționat UFC pentru 2 milioane de dolari, el a fost pus președintele a ceea ce a devenit cea mai mare firmă de arte marțiale mixte din lume. La începutul anilor 2000, l-a întâlnit pe Donald Trump la hotelul Taj Mahal și l-a angajat pe Joe Rogan în postul de comentator la partidele UFC.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (64) →