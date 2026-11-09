Titluri Tezaur cu 7,5% dobândă anuală, până pe 4 decembrie 2026

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Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi ediții a Programului TEZAUR, oferind românilor oportunitatea de a investi în titluri de stat cu dobânzi anuale de până la 7,50%, neimpozabile. Această emisiune, care se desfășoară între 9 noiembrie și 4 decembrie 2026, vine ca o soluție atrăgătoare pentru investitori care doresc să obțină randamente mari, fără să plătească taxe suplimentare. Emisiunea are numărul 1528/2026.

Titluri de stat cu dobânzi de 6,5%, 7% și 7,5%, în funcție de maturitate

Titlurile de stat TEZAUR sunt disponibile în trei variante de maturitate: 1 an, 3 ani și 5 ani, cu dobânzi anuale de respectiv 6,50%, 7,00% și 7,50%. Veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile, ceea ce face din această investiție o alegere atrăgătoare pentru cetățeni care doresc să-și crește economiile în siguranță.

Titlurile au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Investitorii pot achiziționa aceste titluri prin mai multe canale, inclusiv prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., prin unitățile de trezorerie sau online, prin platforma ghiseul.ro.

Subscrierile realizate prin intermediul subunităților poștale pot fi făcute în fiecare zi din perioada de subscriere, conform programului de lucru cu clienții. În mediul urban, perioada de subscriere se încheie cu o zi lucrătoare mai devreme decât ultima zi a perioadei, iar în mediul rural, se încheie cu două zile lucrătoare mai devreme.

Pentru achiziționarea de titluri de stat în cadrul unei emisiuni prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale, valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând prețul de emisiune al unui titlu de stat. Subscrierea de fracțiuni ale unui titlu de stat nu se acceptă.

Pe partea online, investitorii pot efectua subscrieri în perioada de subscriere, de la ora 0:00 la ora 24:00 (ora României), cu excepția ultimei zile, care se încheie la ora 23:30. Subscrierile online se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere, iar data unei subscrieri realizate într-o zi nelucrătoare sau într-o zi liberă se consideră data zilei respective, corespondentă orei României. Subscrierile online se încheie la ora 23:59:59 în ziua anterioară datei de încheiere a perioadei de subscriere.

Investitorii pot efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu condiția încadrării în plafonul minim de 1.000 lei pentru o subscriere și plafonul maxim valoric de 200.000 lei pentru un cod de emisiune. Totodată, trebuie să respecte limitele de plată cu și pe cardul bancar.

Prin intermediul platformei ghiseul.ro, investitorii pot achiziționa titluri de stat în perioada 9 noiembrie – 2 decembrie 2026, iar persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pot face acest lucru online între 9 noiembrie – 3 decembrie 2026.

Noua emisiune oferă oportunitatea de a investi într-un mod sigur și profitabil, cu dobânzi atrăgătoare și fără impozitare. Este o soluție ideală pentru cetățeni care doresc să-și dezvolte economiile într-un mod responsabil și eficient.

Sursa anonima