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Renunțarea la carne nu înseamnă automat și pierderea kilogramelor în Postul Crăciunului. Mulți români ajung să consume mai multă pâine, covrigi și produse de patiserie, iar nutriționiștii recomandă înlocuirea proteinelor animale cu alternative vegetale.

Renunțarea la carne nu garantează o scădere în greutate

Renunțarea la carne, lactate și ouă nu garantează că Postul Crăciunului va aduce și o scădere în greutate. Dimpotrivă, unii români observă că numărul kilogramelor crește în această perioadă, deși au eliminat din meniu mai multe produse de origine animală. Explicația ține, în mare parte, de alimentele care ajung să le ia locul.

În loc să aleagă surse vegetale de proteine și mese echilibrate, multe persoane își schimbă obiceiurile alimentare printr-un consum mai mare de covrigi, pâine, pateuri, merdenele sau plăcinte. Astfel, renunțarea la carne nu duce neapărat la reducerea caloriilor, iar produsele consumate pentru a compensa lipsa acesteia pot favoriza acumularea kilogramelor.

Pentru cei care țin post, eliminarea cărnii este uneori asociată cu ideea unei alimentații mai ușoare. În practică, însă, locul acesteia este ocupat frecvent de produse făinoase și de patiserie, care pot fi consumate în cantități mari.

Aportul caloric poate deveni considerabil, mai ales în cazul alimentelor preparate cu mult ulei, margarină sau alte tipuri de grăsimi. În plus, mesele care nu furnizează suficiente proteine și fibre nu asigură întotdeauna o senzație de sațietate de durată. Foamea poate reveni într-un interval scurt, ceea ce favorizează consumul repetat de alimente și, implicit, acumularea kilogramelor.

Nutriționistul Ana Vale atrage atenția că renunțarea la carne trebuie însoțită de alegerea unor alternative care să asigure organismului nutrienții necesari. Produsele de patiserie și făinoasele nu pot ține locul surselor de proteine.

„Pentru ca organismul să primească nutrienții necesari, proteinele animale trebuie înlocuite cu surse vegetale, nu cu produse de patiserie sau făinoase. Printre cele mai bune alternative se numără fasolea, lintea, năutul, mazărea, soia și produsele obținute din aceasta, precum tofu. Aceste leguminoase furnizează proteine vegetale și fibre, contribuind la menținerea senzației de sațietate.

De asemenea, în alimentația de post pot fi incluse semințele de dovleac, floarea-soarelui, cânepă și chia, nucile, migdalele și alte oleaginoase. Ciupercile, deși utile pentru diversificarea meselor, nu ar trebui considerate un înlocuitor suficient al proteinelor din carne. O combinație potrivită pentru mesele de post este cea dintre leguminoase, cereale integrale și legume. De exemplu, o porție de linte cu orez și salată, o mâncare de fasole sau o salată cu năut pot reprezenta mese echilibrate”, explică specialista, citată de Click !

Postul Crăciunului este una dintre perioadele importante din calendarul religios pentru credincioșii români, fiind respectat în cele 40 de zile dinaintea sărbătorii Nașterii Domnului. În 2026, acesta a început pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

Datele disponibile arată că peste un sfert dintre români obișnuiesc să postească înaintea sărbătorilor de iarnă. Ca amploare, această perioadă este depășită doar de Postul Paștelui. Pentru cei care respectă regulile alimentare, postul presupune renunțarea la carne, lactate și ouă.

Tradiția creștin-ortodoxă nu se limitează însă la schimbarea meniului. Perioada este însoțită și de îndemnuri la rugăciune, cumpătare, iertare și fapte bune, fiind considerată un timp de pregătire spirituală pentru Crăciun.

Există și anumite particularitți alimentare față de alte perioade de post din calendarul bisericesc. În unele zile, în special în anumite sâmbete și duminici, dar și în datele marcate cu dezlegare în calendarul ortodox, credincioșii pot consuma pește.

Aceste excepții permit o diversificare mai mare a meselor și pot contribui la asigurarea unui aport adecvat de nutrienți. În același timp, meniul multor familii se schimbă în această perioadă, iar preparatele tradiționale din fasole, varză, cartofi, ciuperci și alte legume revin pe mesele românilor. Magazinele și restaurantele își adaptează, la rândul lor, oferta și pun la dispoziție tot mai multe produse de post.

Nutriționistul recomandă însă atenție la ingredientele alimentelor cumpărate. Faptul că un produs este etichetat drept „de post” nu înseamnă automat că este sănătos sau că are puține calorii.

Credința religioasă nu este singurul motiv pentru care românii aleg să renunțe temporar la anumite alimente. Pentru unii, postul reprezintă o modalitate de apropiere de Dumnezeu și de pregătire spirituală înaintea sărbătorilor. Pentru alții, respectarea acestei perioade ține de tradiția familiei și de obiceiurile transmise de la o generație la alta.

Un studiu realizat de Reveal Marketing Research arată că, dintre respondenții din mediul urban care obișnuiesc să postească, 64% menționează tradiția și educația primită în familie drept motive pentru care fac acest lucru. Preocupările legate de sănătate și dietă sunt invocate de 42% dintre participanți, în timp ce 39% spun că postesc din credință în Dumnezeu.

Procentele nu sunt exclusive, ceea ce înseamnă că aceeași persoană poate avea mai multe motive pentru a respecta Postul Crăciunului.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (65) →