Euro se apreciază la 5,3443 lei, conform BNR

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Pe 10 noiembrie 2026, Banca Națională a României (BNR) a anunțat o nouă evoluție semnificativă în cursul valutar. Euro s-a apreciat la 5,3443 lei, în creștere cu 0,0017 lei față de valoarea din 9 noiembrie 2026, când moneda europeană era cotată la 5,3426 lei. Această mișcare este o continuare a tendinței de ascensiune a euro în ultimele ședințe, după ce în 6 noiembrie 2026, cursul era de 5,3408 lei. În același timp, dolarul american s-a depreciat, ajungând la 4,7617 lei, în scădere cu 0,0117 lei față de nivelul din 9 noiembrie, când se înregistrase la 4,7734 lei. Francul elvețian a coborât la 5,8052 lei, de la 5,8335 lei, iar diferența este de 0,0283 lei. Lira sterlină a înregistrat o scădere de 0,0110 lei, ajungând la 6,3946 lei, după ce fusese cotată la 6,4056 lei luni.

Prețul aurului scade cu peste 4 lei

În ceea ce privește aurul, acesta a înregistrat o scădere semnificativă, ajungând la 624,0791 lei pe gram, în scădere cu 4,4581 lei față de ședința precedentă. Luni, 9 noiembrie, BNR a stabilit un preț de 628,5372 lei pentru un gram de aur, după o creștere de 3,6262 lei. Această corecție este un contrast clar cu aprecierea din ziua precedentă. Pe lângă aceste valori, alte valute precum dolarul canadian au înregistrat o scădere la 3,3708 lei, dolarul australian la 3,2904 lei, iar zlotul polonez la 1,2168 lei. În schimb, 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4736 lei, în creștere cu 0,0014 lei, iar coroana cehă a ajuns la 0,2196 lei, în urcare cu 0,0002 lei.

Datele privind cursul valutar arată o evoluție clară în ultimele trei luni. Media lunară a euro a crescut de la 5,2498 lei în august 2026, la 5,2630 lei în septembrie și la 5,3385 lei în octombrie. În octombrie, euro a înregistrat un maxim de 5,3527 lei și un minim de 5,2777 lei. În cazul dolarului american, media lunară a fost de 4,5288 lei în august, 4,5724 lei în septembrie și 4,7648 lei în octombrie. Aceste date sugerează o tendință de apreciere a euro și o scădere a dolarului, într-un context economic complex.

Indicele ROBOR la trei luni se menține la 6,07%, conform datelor oficiale. Această valoare reflectă o stabilitate a ratei dobânzii, în ciuda mișcărilor din piața valutară. În plus, leul s-a apreciat ușor față de dolarul american și francul elvețian, dar a pierdut teren în fața euro, conform cotațiilor BNR. Această evoluție arată o polarizare a pieței, cu un câștigător clar – euro – și unii pierzători – dolarul, francul și lira sterlină.

Sursa anonima