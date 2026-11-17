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Într-un moment în care economia se confruntă cu provocări majore legate de energia și de finanțare, Premier Energy a primit un credit sindicalizat de 850 milioane de euro, acordat de 13 bănci, printre care UniCredit, Banca Transilvania, BCR și BRD. Această finanțare este destinată achiziției Grupului Evryo, inclusiv a operatorului de distribuție a energiei electrice Distribuție Energie Oltenia (DEO). Este vorba despre cea mai mare finanțare de achiziție structurată și coordonată până în prezent pentru un activ din sectorul energetic din România.

Un semnal puternic pentru piața financiară românească

Tranzacția, care se înscrie în contextul unor investiții majore în sectorul energetic, este considerată un reper pentru piața financiară din România. UniCredit Bank S.A. și UniCredit S.p.A. au coordonat cu succes facilitarea de credit sindicalizat senior în valoare de 850 milioane de euro, o sumă care ar putea schimba dinamica pieței. În cadrul acestei finanțări, se includ și preluarea Distribuției Energie Oltenia, un operator important în distribuția energiei electrice și refinanțarea datoriei existente de 100 milioane de euro.

Deși sectorul energetic a atras investiții puternice în producție și stocare, care vor începe să se vadă în prețuri mai bune încă din 2027, este nevoie de investiții rapide în rețele și de stimularea consumului în economie. În acest context, finanțarea de 850 milioane de euro reprezintă un pas semnificativ către stabilizarea și dezvoltarea infrastructurii energetice din România. Investiții de peste 1 mld.

Acesta trebuie să arate că se poate reduce deficitul bugetar și să asigure un cadru fiscal predictibil, capabil să aducă România înapoi pe o traiectorie de creștere economică. Pentru asta avem nevoie de un buget credibil în 2027, care să arate că putem reduce deficitul bugetar, iar prin asigurarea unui cadru fiscal predictibil să putem reveni pe o creștere economică ZF 15 minute cu un antreprenor.

Tranzacția nu doar că arată puterea pieței financiare românești, dar și potențialul sectorului energetic, care, conform unor estimări, va începe să se vadă în beneficii concrete încă din 2027. Deficitul balanței din turism se reduce, pe fondul temperării cheltuielilor românilor în afară și al avansului străinilor.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (141) →