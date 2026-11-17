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Un scandal de proporții zguduie Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, în urma divulgării unor documente interne care arată cum instituția financiară a continuat să facă afaceri cu oligarhi ruși apropiați de Vladimir Putin, în ciuda avertismentelor repetate privind riscurile de spălare a banilor și încălcarea sancțiunilor internaționale. Peste 15 milioane de fișiere, care datează de la începutul anilor 2010, au fost analizate de peste 230 de jurnaliști și 50 de instituții de presă, în cadrul celei mai ample anchete jurnalistică vreodată realizate privind activitățile unei bănci. Ancheta, denumită „Inside Deutsche Bank”, a fost publicată simultan de publicații precum Financial Times, Le Monde și New York Times, iar documentele includ e-mailuri, investigații interne, procese-verbale ale ședințelor conducerii, dosare de conformitate și conversații între angajați.

Relații cu Jeffrey Epstein și Donald Trump, tranzacții suspecte de peste 600 de milioane de dolari

Documentele interne scurse dezvăluie interacțiuni ale Deutsche Bank cu clienți care au inclus oligarhi ruși, alături de Donald Trump și Jeffrey Epstein. Se vorbește de presupuse nereguli financiare, deficiențe sistemice, practici contabile controversate și informații despre relațiile acestei bănci cu miliardari oligarhi ruși, Jeffrey Epstein și Donald Trump. Înregistrările interne arată că Deutsche Bank identifică aproape 600 de milioane de dolari în tranzacții legate de Jeffrey Epstein ca fiind suspecte, extinzând amploarea cunoscută a expunerii creditorului la finanțatorul căzut în dizgrație, sumă mult peste cea de 250 milioane dolari avansată în vară. O singură depunere identifică 1.140 de transferuri în valoare de 147 de milioane de dolari între 2013 și 2019.

Deutsche l-a atras pe Epstein în calitate de client în 2013, în ciuda condamnării sale din 2008 și a oprit legătura abia la sfârșitul anului 2018, după ce au reînceput relatările mass-media privind abuzurile sale sexuale asupra femeilor. Acțiunile Deutsche Bank au scăzut cu 5,2% înainte de începerea tranzacțiilor, în semn de reacție la aceste revelații.

Banca a răspuns la aceste documente scurse, afirmând că incidentele au raportat „datate din urmă cu mulți ani” și că Deutsche Bank și-a îmbunătățit între timp controalele interne. În vară, birourile Deutsche Bank, cel mai mare creditor al Germaniei, au fost percheziționate în cadrul unei investigații privind presupuse fapte de evaziune fiscală legate de controversatele tranzacții „Cum-Cum”, care au provocat de-a lungul anilor pierderi de miliarde de euro pentru bugetul statului german.

Conform informațiilor publicate atunci de „Business Insider” și „Welt”, măsurile dispuse de anchetatori sunt legate de investigațiile privind posibila evitare a plății impozitului pe veniturile din capital prin intermediul unor tranzacții complexe cu acțiuni. Tranzacțiile de tip „Cum-Cum” presupun transferul temporar al unor acțiuni germane de la investitori străini către bănci sau investitori din Germania în perioada din jurul datei plății dividendelor. Scopul acestor operațiuni era reducerea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe veniturile din capital.

Potrivit sursei, aceste practici au provocat statului german pierderi estimate la miliarde de euro, relatează BILD. Documentele interne scurse arată cum Deutsche Bank a continuat să facă afaceri cu oligarhi ruși, în ciuda avertismentelor repetate privind riscurile de spălare a banilor și încălcarea sancțiunilor internaționale. Aceste informații sunt confirmate de mai multe surse, inclusiv de investigația realizată de Financial Times, care a confirmat că Deutsche Bank a fost implicată în relații financiare controversate cu oameni de afaceri controversați.

Un alt aspect important din documentele scurse este faptul că Deutsche Bank a fost implicată într-o anchetă internațională, în care au participat peste 200 de jurnaliști. Ancheta a fost realizată în cadrul unei investigații de amploare, care a implicat analiza a 15 milioane de fișiere, iar rezultatele au fost publicate în numeroase publicații internaționale. Aceste documente oferă o imagine detaliată despre deficiențele sistemice, problemele de guvernanță și posibilele nereguli în gestionarea unor relații financiare controversate.

În ciuda avertismentelor, Deutsche Bank a continuat să facă afaceri cu oligarhi ruși, alături de Jeffrey Epstein și Donald Trump. Documentele interne scurse dezvăluie fapte care arată cum această bancă a fost implicată în practici contabile controversate și în relații financiare suspecte, în ciuda avertismentelor repetate privind riscurile de spălare a banilor și încălcarea sancțiunilor internaționale. Aceste informații aruncă o lumină asupra activităților bancii, care au fost analizate de peste 230 de jurnaliști și 50 de instituții de presă, în cadrul celei mai ample anchete jurnalistică vreodată realizate privind activitățile unei bănci.

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