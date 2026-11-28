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Într-un moment de tensionare extrem de grav, la stația de metrou Piața Unirii 1 din București, s-a produs un incident care a zguduit comunitatea locală. Sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 12:05, un călător a ajuns sub un tren de metrou, într-o situație care a generat imediat o intervenție de urgență a echipajelor de salvare, a poliției de metrou și a ambulanței. Potrivit martorilor prezenți la fața locului, evenimentul s-a petrecut în firul 2 al stației, o zonă de intensă circulație, unde trenurile trec în mod regulat. Situația a fost semnalată imediat de pasageri, care au observat cum, într-un moment de tensionare profundă, un individ a fost prins sub garnitură. Această situație a generat imediat o intervenție rapidă a echipelor din cadrul Metrorex, care au anunțat autoritățile competente și au activat protocolul de urgență.

Intervenții rapide, circulație perturbată și investigații în desfășurare

În urma evenimentului, trenurile au fost imediat reorganizate în sistem pendulă, o măsură de siguranță standard în astfel de situații. Conform declarațiilor oficiale ale Metrorex, personalul companiei a solicitat intervenția SMURD și a altor organe abilitate, iar autoritățile au pornit imediat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Persoana implicate, care a fost scoasă de sub tren de către echipajele de salvare, a fost preluată de un echipaj de ambulanță pentru a primi îngrijiri medicale. În prezent, nu se cunosc identitatea, vârsta sau starea persoanei, iar detaliile privind circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul rămân în investigație. Autoritățile se află în continuare la fața locului, în colaborare cu Metrorex, pentru a clarifica natura evenimentului, care, conform martorilor, ar putea fi o tentativă de suicid.

Circulația trenurilor a fost perturbată timp de câteva ore, iar pasagerii au fost informati prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri despre măsurile luate. Metrorex a anunțat că va reveni cu detalii când circulația se va relua în condiții normale. În acest context, tensiunea este palpabilă, iar comunitatea a rămas cu multe întrebări nescurcate. Cine a fost persoana implicată? Ce a dus la această decizie extremă? Ce se poate face pentru a preveni astfel de evenimente în viitor? Răspunsurile la aceste întrebări vor fi găsite în anchetă, dar pentru moment, incidentul rămâne un semn de alarma pentru toți cei care folosesc metroul.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (190) →