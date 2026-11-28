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Pe 28 noiembrie 2026, Premier Energy a finalizat o tranzacție de amploare, preluând integral Distribuție Energie Oltenia (DEO), unul dintre cele mai mari operatori de distribuție a energiei electrice din România. Grupul, controlat majoritar de fondul ceh Emma Capital, a achiziționat compania prin preluarea firmei-mamă Felix Distribution Holdings, ceea ce înseamnă că acum DEO este deținută indirect de Premier Energy. Tranzacția, estimată la 700 de milioane de euro, include și preluarea Evryo Power, consolidând astfel poziția companiei în sectorul energetic românesc.

Rețeaua DEO servește 1,5 milioane de clienți din șapte județe, fără modificări imediate

Rețeaua DEO, care are o lungime de 80.000 de kilometri, servește aproximativ 1,5 milioane de clienți din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea. Conform Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), schimbarea proprietarului nu duce la modificări imediate ale facturilor sau contractelor de furnizare. Nu există nicio obligație pentru clienți de a semna alte acte sau de a schimba furnizorul. DEO rămâne compania care operează rețeaua, iar clienții nu au neapărat un contract direct cu aceasta, ci doar cu furnizorul ales.

Tarifele de distribuție sunt stabilite de ANRE, nu de preluare. Ordinul ANRE nr. 75/2025, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, este valabil și după finalizarea tranzacției. Valorile tarifelor sunt de 39,37 lei pentru 1.000 kWh distribuiți la înaltă tensiune, 83,43 lei la medie tensiune și 210,45 lei la joasă tensiune. Aceste sume nu includ TVA și sunt aplicate pe cantitatea de energie distribuită, nu o plată fixă.

Clienții care întâmpină probleme cu rețeaua pot sesiza DEO la numerele 0800 500 000 (gratuit) sau 0251 408 006, 0251 408 007 și 0251 408 008. Pentru probleme legate de contractul de furnizare, clienții trebuie să contacteze furnizorul cu care au încheiat contractul.

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția condiționat, în data de 23 noiembrie 2026. În următoarele 24 de luni, Premier Energy nu poate adresa contraoferte clienților care doresc să schimbe furnizorul. DEO trebuie să aibă un rol pur tehnic în această schimbare, iar informațiile comerciale sensibile nu pot fi folosite pentru a favoriza furnizorii proprii. Un supraveghetor independent, desemnat de Consiliul Concurenței, va monitoriza respectarea acestor condiții timp de doi ani.

Tranzacția a fost anunțată oficial vineri, 27 noiembrie 2026, într-un raport transmis Bursei de Valori București (BVB). Înainte de această preluare, DEO era controlată de Macquarie Asset Management, iar acum este deținută de Premier Energy, care a luat și controlul asupra Evryo Power.

Această achiziție aduce cu sine o schimbare de amploare în sectorul energetic românesc, iar impactul asupra clienților rămâne deocamdată limitat. Clienții nu vor simți modificări imediate, dar se pune întrebarea: ce se va întâmpla în viitor, când controlul rețelei va fi în mâinile unui grup străin, într-un context de criză energetică și de nevoi crescute de suveranitate economică?

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (190) →