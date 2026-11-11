Noah Wyle, cel mai sexy bărbat din 2026, spune că spălă vasele

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Noah Wyle, actorul american care a fost ales de revista People drept „cel mai sexy bărbat în viață” în 2026, a făcut o declarație surprinzătoare legată de gospodărie. Într-un interviu acordat pentru revista People, el a spus că „chiuveta e domeniul meu” și că își împarte responsabilitățile casnice în mod echilibrat cu soția sa, Sara.

Spălarea vaselor, o activitate terapeutică

Actorul de 55 de ani a explicat că își consideră rolul de „omul cu vasele” foarte important. „Îmi place să cred că mă bag câte puțin cam în toate treburile casei. Eu sunt omul cu vasele. Chiuveta e domeniul meu”, a spus el.

El a mai adăugat că spălarea vaselor este o activitate terapeutică. „Poți să te deconectezi de tot și să te gândești la ce vrei tu în timp ce speli vasele, iar în tot acest timp, în timp ce speli vasele și te gândești la ce vrei tu, pentru restul lumii pare că îți aduci o contribuție cu adevărat importantă, dar, de fapt, te ascunzi”, a spus el glumind.

Noah Wyle a mai explicat că, prin această activitate, poate să se retragă în bucătărie și să fie cu gândurile sale. „Nu mai trebuie să participi la lucruri la care n-ai chef să participi. Poți pur și simplu să te retragi în bucătărie, să stai cu gândurile tale, să speli vasele – așa că eu spăl vasele”, a mai spus el.

Ocuparea cu gospodăria și copiii

În afară de spălarea vaselor, Noah Wyle se ocupă și de jumătate din gătit, jumătate din responsabilitățile legate de câini și, speră el, jumătate din creșterea copiilor. El are cu soția sa, Sara, o fiică de 11 ani, Frances și doi copii mai mari, Owen de 24 de ani și Auden de 21 de ani, din căsnicia cu fosta sa soție, producătoarea de film Tracy Warbin.

Soția lui Wyle este mai pricepută la spălatul rufelor, dar el împătură bine. „Ea o să vă spună că eu nu strâng niciodată rahatul câinelui. Eu aș spune că, din când în când, o mai fac și eu, dar ea e mai rapidă”, a mai glumit actorul.

În plus, el se ocupă și de pregătirea micului dejun. „E ceva care te pune într-o stare de echilibru când pregătești mâncare pentru toată lumea dimineața și lași bucătăria cât de cât curată pentru restul zilei”, a mai spus el.

Careera și recunoașterea

Noah Wyle a început cariera sa de actor interpretând un adolescent marginalizat în liceu, care și-a găsit locul în departamentul de teatru. „Nu eram un sportiv prea bun și nici un elev strălucit”, a mărturisit el. „Așa că am continuat să-mi caut oamenii alături de care să mă simt în largul meu, iar în cele din urmă i-am găsit în departamentul de teatru”, a mai povestit acesta.

La începutul carierei, Wyle a obținut un rol în celebrul film „A Few Good Men” din 1992, însă interpretarea personajului Dr. John Carter din serialul de succes „ER” a fost cea care l-a consacrat la Hollywood. Rolul, pe care l-a interpretat între 1994 și 2009, l-a transformat în unul dintre cei mai râvniți actori ai televiziunii americane.

„Au fost vremuri amețitoare. Aproape peste noapte, după ce am împlinit 22 de ani, totul s-a schimbat radical, cu 180 de grade”, a declarat acesta într-un alt interviu.

În plus, Wyle a jucat și în alte seriale de televiziune populare în SUA și a câștigat patru Premii Emmy, toate pentru serialul „The Pitt” – o dramă medicală în care nu doar joacă, ci pe care o și regizează și la care este producător executiv. Primele două Premii Emmy le-a obținut anul trecut, iar în anul acesta a fost premiat din nou și ca producător în condițiile în care „The Pitt” a fost ales la Premiile Emmy ca fiind cel mai bun serial de dramă.

Serialul poate fi văzut în România pe platforma de streaming HBO Max, fiind o producție marca HBO.

„Cel mai sexy bărbat în viață” în 2026, Noah Wyle pare să aibă un echilibru perfect între carieră, gospodărie și viața de familie. Dar, dacă spălarea vaselor este adevăratul său „domeniu”, atunci poate fi cu adevărat un model pentru toți bărbații care doresc să fie mai implicați în gospodărie.

T. Lupu