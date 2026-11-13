Gică Hagi: Vom juca bine cu Polonia la București

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La doar câteva zile de la anunțarea regulilor de conduită pentru suporteri, România se pregătește să primească Polonia într-un meci de amploare, în cadrul Ligii Națiunilor. Pe Arena Națională, de la ora 21:45, va avea loc un moment crucial pentru echipa națională, care încearcă să încurce seria de patru înfrângeri consecutive. Gică Hagi, selecționerul românesc, a anunțat deja că echipa va juca bine, iar suporteri, în ciuda restricțiilor, vor fi prezenți în număr mare pentru a sprijini tricolorii.

Reguli stricte pentru suporteri, dar și o așteptare mare de la echipă

Federația Română de Fotbal a anunțat că toți suporterii care vor asista la meciul România – Polonia trebuie să respecte o serie de reguli stricte, stabilite pentru a asigura ordinea și siguranța în stadion. Spectatorii sunt obligați să se conformeze legislației românești, iar încălcarea acestor reguli poate duce la consecințe severe, inclusiv interdicția de acces în arenele sportive din România. Printre măsurile luate se numără interdicția de a introduce bagaje mai mari decât formatul A4 (210mm x 297mm x 210mm), precum și interzicerea bannere, pancarte, afișe cu conținut politic, obscen, discriminatoriu sau provocator. De asemenea, sunt interzise materiale pirotehnice, recipiente din sticlă/plastic, arme, obiecte contondente, aparatură profesională foto/video, umbrele, vuvuzele, portavoci, stații de amplificare, dispozitive LASER și articole vestimentare care ascund identitatea.

Pe lângă aceste reguli, sunt interzise și scandări cu caracter rasist, xenofob, politic sau discriminatoriu, amenințări, injurii, gesturi obscene, violență verbală sau fizică. Distrugerea mobilierului, infrastructurii sau materialelor publicitare este considerată o încălcare gravă a regulamentului. Drapele naționale ale României și Poloniei, pe suport flexibil (max. 1m lungime, 1cm diametru), pot fi prezentate, dar bannerele identitare ale facțiunilor nu pot depăși dimensiunile de 2m x 1,5m fără aprobarea scrisă din urma ședinței de cooperare din 11.11.2025.

În contextul acestor măsuri, FRF a recomandat suporterilor să ajungă din timp la stadion, deoarece restricțiile de circulație aprobate de Primăria Municipiului București în zona Arenei Naționale pot duce la ambuteiaje și întârzieri. Accesul copiilor în stadion se face exclusiv pe baza unui bilet valid, iar minorii sub 14 ani pot participa doar însoțiți de un adult. Porțile stadionului se deschid la ora 18:45, iar accesul se face exclusiv pe baza biletului, prin aplicația Bilete FRF.

Un meci de amploare, cu Gică Hagi la conducere

În ciuda regulilor stricte, atmosfera de la Arena Națională promite să fie intensă. România, condusă de Gică Hagi, încearcă să capete primele puncte din actuala ediție a Ligii Națiunilor, după patru înfrângeri consecutive. Meciul de sâmbătă, 14 noiembrie, este ultimul joc pe teren propriu al tricolorilor în această ediție, iar Gică Hagi a declarat deja că echipa va juca bine, indiferent de circumstanțe. Suporterii, care vor fi prezenți în număr mare, vor avea o responsabilitate majoră în sprijinirea echipei, într-un moment crucial pentru evoluția naționalei.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (60) →