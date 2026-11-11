Gigi Becali pe lista neagră a unui infractor periculos din Spania

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Gigi Becali s-ar fi aflat în vizorul unuia dintre cei mai temuți lideri interlopi români, care, la momentul respectiv, controla cu autoritate o bună parte din afacerile cu carne vie din Madrid. Din teama unei răzbunări, multimilionarul semnase la vremea respectivă un contract cu o firmă de securitate, iar vila din Pipera avea la poartă paznici care purtau căști de protecție asemănătoare celor de producție militară.

Cine era Ender, cel mai periculos infractor din Constanța

Cu toate că în ultimii ani a evitat să-și asume public legăturile strânse pe care le-a avut cu mai mulți lideri ai lumii interlope, un asasinat comis în urmă cu mai bine de 20 de ani scoate la suprafață prietenia strânsă pe care Gigi Becali a avut-o cu legendarul Ender, unul dintre cei mai violenți infractori din Constanța.

Povestea începe încă din anii ’90, când în lumea interlopă constănțeană s-a impus un interlop deosebit de violent, cunoscut sub numele de Ender. Aflat pe val, interlopul cu origini tătărăști a văzut moartea cu ochii încă de foarte tânăr, după un conflict în trafic care a avut loc la Mamaia. Atunci, s-ar fi angajat în urmărirea unui autoturism, însă, din cauza vitezei, ar fi pierdut controlul mașinii și ar fi suferit un accident grav. După o operație complicată, în urma căreia îi fuseseră montate niște tije metalice, devenise chiar și mai sângeros, deoarece obișnuia să-și taie victimele fără milă.

Potrivit unor surse asociate lumii interlope, cu toate că era antipatizat de mulți, Ender avea și prieteni. Iar poate cel mai bun prieten al său era George Becali, pe atunci necunoscut publicului larg, în condițiile în care încă nu preluase clubul Steaua de la Viorel Păunescu. Sursele Gândul au afirmat că începutul anilor 2000 l-a prins pe Ender la penitenciar. Cumva, liderul interlop a obținut o întrerupere de pedeapsă și s-a grăbit să plece din țară. Inițial ar fi plecat în Spania, la Madrid, unde Gigi Becali l-ar fi rugat pe Ion Clămparu să aibă grijă să nu-i lipsească nimic.

Ender a fost unul dintre cei mai periculoși interlopi constănțeni. Din Spania, interlopul constănțean ar fi petrecut o perioadă în SUA, unde locuiau mama și fiica lui, lăsată în grija bunicii paterne, după care a revenit la Madrid. În Spania, spun sursele Gândul, Ender primise de la Clămparu o garsonieră închiriată, unde locuia împreună cu Gheorghe Moraru, zis Piki, unul dintre oamenii lui de încredere. De altfel, Piki a fost trimis de Ender să-l păzească și pe Becali, dar pentru o perioadă scurtă de timp.

Ender, ucis în somn. Aflat în Spania, la data de 23 iulie 2003, Ender a fost ucis în somn, în garsoniera respectivă, de o persoană care l-a împușcat de aproape cu un pistol cu amortizor. În timp de polițiștii spanioli încercau să elucideze asasinatul, Gigi Becali ar fi mers în Spania pentru a se ocupa de repatrierea prietenului său decedat. Pe acest fond, spun sursele Gândul, Gigi Becali ar fi dat vina pe Ion Clămparu, care, în aceste condiții, ar fi fost nevoit să fugă, cu toate că nu era vinovat. Mai mult, toată perioada în care a fost hăituit de autorități, liderul interlop, poreclit și Ion de la Madrid, ar fi pierdut sume foarte mari de bani.

Ca urmare, Clămparu și-ar fi propus să se răzbune pe Becali, care știa foarte bine cu cine are de-a face. În consecință, omul de afaceri și-ar fi pus la poarta vilei din Pipera oameni care purtau căști de protecție, mai ales că devenise deja cunoscut din postura de patron al FC Steaua București, iar acest lucru nu ridica neapărat semne de întrebare.

Cum ar fi ajuns Becali să-l suspecteze pe Clămparu

Sursele citate au explicat și cum ar fi ajuns patronul de atunci al Stelei să-l bănuiască pe Clămparu că ar fi ordonat asasinarea bunului său prieten. În perioada respectivă, Ender ar fi aflat că un alt infractor constănțean, cunoscut în lumea interlopă sub numele de Calu, ar fi furat de la niște traficanți de origine marocană o cantitate mare de droguri. Ulterior, ar fi vândut stupefiantele și ar fi obținut aproximativ două milioane de euro, iar suma mare de bani i-ar fi atras atenția lui Ender, care voia să confiște pentru sine o parte consistentă.

În acest context, în mediile interlope românești s-a împrăștiat zvonul că, după ce ar fi stat ascuns o vreme în Panama, Calu l-ar fi angajat pe Dorel Hanea, un ucigaș care se număra printre finii lui Ion Clămparu, să-l asasineze pe Ender. Această teorie a fost susținută și de faptul că Ender a fost omorât în timp ce dormea în garsoniera pusă la dispoziție de Clămparu, iar acest lucru nu ar fi fost posibil decât dacă ucigașul avea cheia de la casă.

Ulterior, spun sursele Gândul, Ion Clămparu ar fi renunțat la răzbunare, mai ales că afacerile cu prostituate pe care le gestiona la Madrid i-au adus o condamnare la 30 ani de detenție.

Într-un moment în care Gigi Becali s-a transformat într-unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România, legătura sa cu lumea interlopă rămâne un subiect de controversă, care aduce în mod repetat în atenția publicului evenimente din trecut.

Lucian R.