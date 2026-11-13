Indexstiri.ro

FCSB nu va înlocui pe Stoica, dar va reveni la echipă

Lucian R. noiembrie 13, 2026
FCSB nu va înlocui pe Stoica, dar va reveni la echipă

Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

FCSB a anunțat oficial că nu va înlocui pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, care a demisionat recent. Gigi Becali, patronul echipei, a declarat că Stoica va reveni la FCSB după o pauză temporară, într-un moment în care echipa are nevoie de stabilizare. Într-un interviu acordat Digi Sport, Becali a explicat clar poziția sa: „Nu m-am gândit să aduc pe altcineva în locul lui. Numărul lui Lăcătuș s-a retras, la fel și numărul lui MM. Așa că nu putem să-l înlocuim pe MM cu altcineva. Locul este vacant, dar situația lui este una de suspendare temporară. Este suspendat pentru o perioadă, după care va reveni”.

Reproșurile lui Becali față de Mihai Stoica

Gigi Becali a făcut publice reproșurile adreseate lui Mihai Stoica, explicând motivul pentru care a luat decizia de a-l îndepărta temporar. Becali a subliniat că lipsa transferurilor de jucători valoroși și faptul că i-a oferit putere lui Stoica, „pe care nu a exercitat-o cum trebuie”, au fost factorii care l-au determinat să facă schimbări în conducerea echipei. Recent, Mihai Pintilii și Costin Curelea au fost adăugați în stafful lui Laurențiu Reghecampf, după îndepărtarea lui Alin Stoica și a lui Lucian Filip, trimis la echipa secundă.

Într-un interviu la Prima Sport, Becali a spus: „Un singur lucru e evident. De un an de zile echipa asta nu mai joacă fotbal. De un an de zile play-out, deci trebuie să se ia nişte măsuri. O s-o salvez. Cel mai de vină e Becali. De ce? Nu trebuie să-ţi pui baza într-un singur om, cum am făcut eu. Aşa e natura umană, când îi dai putere multă, alunecă. El (n.r. – Stoica) a alunecat într-o pantă. E numai vina mea, nu trebuia să-i dau atât de multă putere. Am greşit, numai eu sunt vinovat. Încerc să redresez maşina! Ca s-o redresez… Meme e prietenul meu, nu mă dezic de el. Nu pot să povestesc toate detaliile, toate amănuntele. Şi aşa el cade ţap ispăşitor, nu vreau să-l nenorocesc. Nu vreau. (n.r. – Îl lăsaţi fără putere) Păi şi ce să fac? Nu e important ce putere are Meme sau altcineva. Eu i-am dat puterea, dar el nu a exercitat-o cum trebuie, acum spre final”.

Vezi si:  Ceasurile inteligente supraestimează caloriile: Diferențele sunt uriașe

Situația dificilă a FCSB în sezonul actual

FCSB a trecut prin o perioadă dificilă în ultimii ani, fiind eliminată din play-out-ul Superligii în sezonul trecut și fiind la un pas de a rateza calificarea în cupele europene. Echipa a fost deranjată de FK Auda încă din primul tur al preliminariilor Conference League. Situația nu e deloc bună și în campionat, unde FCSB se află în prezent pe locul 8 în Superliga, cu doar 21 de puncte la actuala stagiune.

Becali a făcut publice intențiile sale de a salva echipa, dar și de a asuma responsabilitatea pentru deciziile luate. Mihai Stoica, în schimb, va reveni la FCSB după o perioadă de suspendare, într-un moment în care conducerea echipă are nevoie de o schimbare profundă. FCSB are nevoie de o schimbare rapidă, iar decizia luată de Becali este doar începutul unei reconstrucții.

Lucian R.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
PinterestSave
Cauta in dictionarul excplicativ roman ceinseamna.net definitile tuturor cuvintelor pe care nu le cunosti sau nu le intelegi din stirea de mai sus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stiri asemanatoare:

Gigi Becali pe lista neagră a unui infractor periculos din Spania

Gigi Becali pe lista neagră a unui infractor periculos din Spania

noiembrie 11, 2026 Lucian R.
Como a scorat 9-1! Cea mai spectaculoasă zi din Liga Campionilor

Como a scorat 9-1! Cea mai spectaculoasă zi din Liga Campionilor

noiembrie 5, 2026 Lucian R.
Alexander Zverev şi-a asigurat locul 1 mondial după ce s-a calificat în sferturi la Viena

Alexander Zverev şi-a asigurat locul 1 mondial după ce s-a calificat în sferturi la Viena

octombrie 30, 2026 Lucian R.

Ultimele stiri publicate:

FCSB nu va înlocui pe Stoica, dar va reveni la echipă

FCSB nu va înlocui pe Stoica, dar va reveni la echipă

noiembrie 13, 2026 Lucian R.
Șantierul naval de la Mangalia a intrat în faliment, după decizia Tribunalului Constanta

Șantierul naval de la Mangalia a intrat în faliment, după decizia Tribunalului Constanta

noiembrie 13, 2026 JustitieDreapta
Mercedes își suspendă investițiile și ar putea închide fabrici din Germania

Mercedes își suspendă investițiile și ar putea închide fabrici din Germania

noiembrie 12, 2026 T. Lupu
Un atac armat în Logan Circle: o victimă a murit, spune poliția

Un atac armat în Logan Circle: o victimă a murit, spune poliția

noiembrie 12, 2026 Redacția Indexstiri.ro