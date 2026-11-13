FCSB nu va înlocui pe Stoica, dar va reveni la echipă

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FCSB a anunțat oficial că nu va înlocui pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, care a demisionat recent. Gigi Becali, patronul echipei, a declarat că Stoica va reveni la FCSB după o pauză temporară, într-un moment în care echipa are nevoie de stabilizare. Într-un interviu acordat Digi Sport, Becali a explicat clar poziția sa: „Nu m-am gândit să aduc pe altcineva în locul lui. Numărul lui Lăcătuș s-a retras, la fel și numărul lui MM. Așa că nu putem să-l înlocuim pe MM cu altcineva. Locul este vacant, dar situația lui este una de suspendare temporară. Este suspendat pentru o perioadă, după care va reveni”.

Reproșurile lui Becali față de Mihai Stoica

Gigi Becali a făcut publice reproșurile adreseate lui Mihai Stoica, explicând motivul pentru care a luat decizia de a-l îndepărta temporar. Becali a subliniat că lipsa transferurilor de jucători valoroși și faptul că i-a oferit putere lui Stoica, „pe care nu a exercitat-o cum trebuie”, au fost factorii care l-au determinat să facă schimbări în conducerea echipei. Recent, Mihai Pintilii și Costin Curelea au fost adăugați în stafful lui Laurențiu Reghecampf, după îndepărtarea lui Alin Stoica și a lui Lucian Filip, trimis la echipa secundă.

Într-un interviu la Prima Sport, Becali a spus: „Un singur lucru e evident. De un an de zile echipa asta nu mai joacă fotbal. De un an de zile play-out, deci trebuie să se ia nişte măsuri. O s-o salvez. Cel mai de vină e Becali. De ce? Nu trebuie să-ţi pui baza într-un singur om, cum am făcut eu. Aşa e natura umană, când îi dai putere multă, alunecă. El (n.r. – Stoica) a alunecat într-o pantă. E numai vina mea, nu trebuia să-i dau atât de multă putere. Am greşit, numai eu sunt vinovat. Încerc să redresez maşina! Ca s-o redresez… Meme e prietenul meu, nu mă dezic de el. Nu pot să povestesc toate detaliile, toate amănuntele. Şi aşa el cade ţap ispăşitor, nu vreau să-l nenorocesc. Nu vreau. (n.r. – Îl lăsaţi fără putere) Păi şi ce să fac? Nu e important ce putere are Meme sau altcineva. Eu i-am dat puterea, dar el nu a exercitat-o cum trebuie, acum spre final”.

Situația dificilă a FCSB în sezonul actual

FCSB a trecut prin o perioadă dificilă în ultimii ani, fiind eliminată din play-out-ul Superligii în sezonul trecut și fiind la un pas de a rateza calificarea în cupele europene. Echipa a fost deranjată de FK Auda încă din primul tur al preliminariilor Conference League. Situația nu e deloc bună și în campionat, unde FCSB se află în prezent pe locul 8 în Superliga, cu doar 21 de puncte la actuala stagiune.

Becali a făcut publice intențiile sale de a salva echipa, dar și de a asuma responsabilitatea pentru deciziile luate. Mihai Stoica, în schimb, va reveni la FCSB după o perioadă de suspendare, într-un moment în care conducerea echipă are nevoie de o schimbare profundă. FCSB are nevoie de o schimbare rapidă, iar decizia luată de Becali este doar începutul unei reconstrucții.

Lucian R.