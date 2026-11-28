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Ordinul care limitează termenul de valabilitate al cărnii proaspete de porc la maximum opt zile de la sacrificare a declanșat o criză în industria alimentară. Comercianții din România, reprezentanți de la Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), avertizează că această măsură ar putea duce la o lipsă de produse în magazine, în special în perioada sărbătorilor de Crăciun. Potrivit unui comunicat de presă al AMRCR, transmis sâmbătă, carnea are nevoie de aproximativ o zi pentru răcire și scurgere, urmată de tranșare, ambalare, transport și distribuție. Din cele opt zile prevăzute de ordin, o bună parte se consumă înainte ca produsul să ajungă la raft. Această realitate ridică mari semne de întrebare în rândul comercianților, care susțin că nu există dovezi științifice care să justifice această măsură.

Ordinul intră în vigoare cu doar șase zile înainte de Crăciun

Ordinul, care intră în vigoare cu doar șase zile înainte de Crăciun, a fost adoptat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Autoritatea Națională Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Comercianții susțin că această măsură, deși are ca scop protejarea sănătății consumatorilor, nu este susținută de studii științifice care să demonstreze eficacitatea sa. În plus, ei avertizează că această limitare ar putea duce la o lipsă de produse pe piață, în special în perioada sărbătorilor, când cererea este la maximum. Reprezentanții ANCMMR și AMRCR cer autorităților să reconsidere urgent această decizie, subliniind că carnea de porc se comercializează în România de zeci de ani, în baza unor norme stricte de siguranță alimentară, fără să fi fost identificate probleme de sănătate publică legate de termenul de valabilitate.

Consecințe reale pe piață și riscul de risipă alimentară

Comercianții avertizează că noua reglementare ar putea duce la o lipsă de produse în magazine, dar și la risipă alimentară. În condițiile în care carnea nu poate fi comercializată după opt zile de la sacrificare, există riscul ca o parte semnificativă să fie aruncată, în special în perioada Crăciunului, când cererea este mare, dar și logistica este complexă. ANCMMR și AMRCR cer autorităților să se implice urgent și să organizeze un dialog cu sectorul comercial și cu instituțiile de control, pentru a clarifica obiectivele măsurii și pentru a evita efectele negative asupra consumatorilor. Comercianții susțin că nu există date documentate care să justifice această măsură, iar lipsa de informații clare ridică îngrijorări serioase în rândul industriei.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (38) →