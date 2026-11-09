Carcasa de porc s-a ieftinit cu 20,5% – dar ce se intampla cu pretul la magazin?

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Cumpărătorii care pregătesc masa de Crăciun nu au încă un preț mai mic la magazin doar pentru că porcul s-a ieftinit la fermă. În săptămâna 26 octombrie-1 noiembrie 2026, prețul unei carcase de porc din categoria E a fost cu 20,5% mai mic decât în săptămâna comparabilă din 2025, potrivit Comisiei Europene. Această scădere nu arată cât va costa carnea în decembrie.

Prețurile diferite la fermă și la magazin

Carnea de porc proaspătă din magazine era, în septembrie 2026, cu 3,5% mai scumpă decât cu un an înainte, potrivit unei analize Econocast a datelor Eurostat și INS. Analiza indică și o creștere de 2,7% în august, precum și de 44,8% pe parcursul a cinci ani. Prețul de la fermă și cel plătit de cumpărător au mers, așadar, în direcții diferite.

Pentru categoria E, Comisia Europeană a raportat 146,05 euro pentru 100 de kilograme de carcasă în săptămâna începută la 26 octombrie 2026. În săptămâna comparabilă din 2025, prețul era de 183,82 euro pentru 100 de kilograme. Diferența este de aproximativ 37,77 euro la 100 de kilograme.

În același tabel, categoria S avea un preț de 145,02 euro pentru 100 de kilograme în săptămâna începută la 26 octombrie. Cifra de aproximativ 145 de euro și scăderea anuală de 21,7% prezentate în relatarea inițială nu trebuie confundate cu prețul și scăderea de 20,5% pentru categoria E. Cele două categorii sunt rânduri diferite în datele Comisiei.

O carcasă cuprinde și oase, grăsime și cap. În magazin, omul cumpără de obicei bucăți de carne, după tăiere și pregătire. La prețul lor se adaugă transportul, păstrarea la rece, energia, salariile, adaosul magazinului și TVA-ul.

Ofertele de la începutul lui noiembrie prezentate de Jurnalul arătau prețuri diferite după bucată: pulpa fără os costa între 13,90 și 16,99 lei pe kilogram, spata între 14,90 și 18,90 lei, iar carnea tocată între 13,99 și 15,99 lei. Acestea erau prețuri din oferte de noiembrie, nu prețuri stabilite pentru Crăciun.

Econocast estimează pentru decembrie un preț între 27 și 31 de lei pe kilogram pentru ceafă și între 24 și 27 de lei pentru cotlet. Este o estimare a publicației, nu o ofertă a magazinelor sau o prognoză oficială.

Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, a declarat că fermele vând acum la circa 6 lei pe kilogram, sub costul de 7,5 lei pe kilogram pe care îl indică el. În opinia sa, 8 lei pe kilogram ar acoperi costurile și ar lăsa un câștig mic, dar nu se așteaptă ca fermele să atingă acest preț până la Crăciun. Valoarea de 6 lei nu poate fi pusă direct lângă prețul european al carcasei: declarația nu arată că este vorba despre același produs și aceeași bază de cântărire.

Balaban spune că importurile acoperă între 60% și 65% din consumul României și vin mai ales din Spania, Germania, Ungaria, Olanda, Belgia și Danemarca. În perioada ianuarie-august 2026 au fost sacrificați cu 6% mai mulți porci decât în aceleași luni din 2025, iar cantitatea de carne a crescut cu 6,7%. El pune presiunea asupra prețului primit de ferme și pe seama dificultăților de export legate de pesta porcină africană și a vânzărilor nedeclarate.

Prețul pe care îl vor plăti gospodăriile în decembrie va fi cel afișat atunci de magazine pentru fiecare bucată de carne, nu prețul unei carcase vândute de fermă în octombrie.

Eusebiu G.