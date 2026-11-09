Producătorii români au exportat fructe și legume de peste 6,8 milioane de euro prin Lidl

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Într-un moment în care agricultura românească se confruntă cu provocări majore, o nouă realitate se deschide pe piețele europene: producătorii români au exportat, prin intermediul rețelei Lidl, peste 8.839 de tone de fructe și legume, în valoare de peste 6,8 milioane de euro. Această cifră, atât de semnificativă, reprezintă o creștere de peste șase ori față de perioada iunie-septembrie 2025, când Lidl facilitase exportul a doar 1.400 de tone. Acest salt dramatic în volume și valoare este o dovadă concretă că produsele românești nu doar că pot concura pe piețele internaționale, ci chiar le pot transforma pe cele mai solicitate.

9 producători români, 8.839 de tone și 6,8 milioane de euro

În cadrul acestei mari expediții agricole, 9 producători români au livrat pepeni, fructe de pădure, roșii și struguri către magazinele Lidl din Ungaria, Slovacia și Polonia. Exporturile realizate în această vară au inclus peste 8.479 de tone de pepeni, aproximativ 289 de tone de fructe de pădure, circa 32 de tone de struguri și 30 de tone de roșii. Aceste cifre nu sunt doar numere, ci o confirmare a capacității producătorilor locali de a răspunde cererii europene, conform unor surse oficiale. Valoarea totală a exporturilor a depășit 6,8 milioane de euro, o sumă care poate face diferența pentru mulți fermieri, într-o industrie în care profiturile sunt mici, dar cerințele mari.

„Ne dorim să contribuim activ la promovarea produselor românești dincolo de granițele țării și la crearea unor noi oportunități de dezvoltare pentru producătorii locali. Prin rețeaua internațională Lidl și parteneriatele strategice pe care le construim în România, facilităm accesul produselor autohtone pe piețele europene. De aceea, nu căutăm simpli furnizori, ci parteneri strategici alături de care să dezvoltăm produse, de la stadiul de concept și până la raft, oferind clienților cel mai bun raport calitate-preț. Rezultatele exporturilor confirmă că produsele românești au potențialul de a concura pe piețele internaționale și că producătorii locali pot fi parteneri de încredere într-un lanț de aprovizionare european”, a declarat un reprezentant al Lidl.

Colaborarea cu peste 600 de producători locali

Performanța exporturilor din vara acestui an vine în contextul unei colaborări constante cu producătorii români și al investițiilor realizate de Lidl România pentru dezvoltarea unui lanț de aprovizionare local stabil și predictibil. În prezent, retailerul colaborează cu peste 600 de producători locali pentru categoria fructe și legume, iar de-a lungul anului 2026 a continuat să crească volumele de produse românești disponibile la raft. Această colaborare nu este doar o strategie de afaceri, ci un semnal clar că produsele românești, atât în calitate, cât și în cantitate, pot fi competitive pe piețele internaționale.

Eusebiu G.