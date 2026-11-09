Produsele agroalimentare românești, promovate în UE și pe piețe terțe

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Într-un moment crucial pentru agricultura românească, Comisia Europeană a aprobat finanțarea a două programe românești de promovare a produselor agroalimentare, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro. Această decizie, anunțată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), marchează un pas important în consolidarea prezenței produselor românești pe piețele europene și internaționale, într-un an de tranziție majoră pentru sectorul agricol, 2026.

Produse din cătină și carne de pui, promovate în afara UE și în statele europene

Prima campanie, finanțată cu bani europeni, se concentrează pe promovarea produselor din cătină în piețe din afara Uniunii Europene, cum ar fi Japonia și Thailanda. Acestea vor include sucuri de cătină amestecate cu ghimbir sau măr, nectar de cătină, cătină ecologică uscată sau măcinată, ulei de cătină, amestecuri de cătină cu colagen sau ginseng, dar și apilarnil. A doua campanie se adresează consumatorilor din Franța, Germania și România, promovând o gamă largă de produse din carne de pui, de la mușchiuleț, pipote și inimi până la ficat și pulpe de pui.

Ministerul Agriculturii a subliniat că aceste proiecte nu sunt doar o oportunitate de a crește exporturile, ci și o modalitate de a consolida poziția României pe piața agroalimentară europeană și globală. Prin aceste inițiative, România își sporește competitivitatea sectorului agroalimentar al UE, încurajând trecerea la o alimentație mai sănătoasă și mai echilibrată, în conformitate cu obiectivele Pactului Verde European și Strategiei „De la fermă la consumator” (Farm to Fork).

Lista de rezervă și perspectivele viitoare ale altor proiecte

Din cele cinci proiecte depuse de România în acest an, doar două au fost selectate direct pentru finanțare, iar celelalte trei au fost trecute pe lista de rezervă. Acestea ar putea intra în programul de finanțare în cazul în care Comisia Europeană va avea la dispoziție un buget suplimentar. Acest lucru arată că România are potențialul de a extinde impactul acestor inițiative, într-o perioadă în care sectorul agricol este în centrul atenției europene.

Finanțarea programelor SIMPLE (Sustainable Promotion of Innovative and Local Food Products) este pusă în aplicare de statele membre în cadrul gestiunii partajate, conform comunicatului ministerului. Proiectele au fost selectate în cadrul campaniei 2026 a politicii UE de promovare a produselor agricole, cunoscută sub sloganul „Enjoy, it’s from Europe”.

Eusebiu G.