Producţia de carne de pasăre a crescut în septembrie

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În septembrie 2026, producția de carne de pasăre a cunoscut o creștere semnificativă, în timp ce alte categorii de carne, cum ar fi cea de porc, bovină, ovine și caprine, au înregistrat scăderi. Această evoluție a fost anunțată de Institutul Național de Statistică (INS), care a publicat date detaliate privind sacrificările și producția în sectorul agricol. Diferențele între creșterile din industria păsărilor și scăderile în alte sectoare aruncă o lumină asupra dinamicii economiei agricole românești, cu impact direct asupra fermierilor, crescătorilor și antreprenorilor din domeniu. Peste 37 de milioane de păsări sacrificate

Creșterea semnificativă a sacrificărilor de păsări

Conform datelor INS, în septembrie 2026 au fost sacrificați 37,602 milioane de păsări, o cifră care reprezintă o creștere față de 35,971 milioane din august 2026 și de 31,591 milioane din septembrie 2025. Greutatea totală în carcasă a ajuns la 60.635 de tone, comparativ cu 57.601 tone în august și 52.642 tone în septembrie anul trecut. În abatoarele specializate, au fost sacrificate 36,870 milioane de păsări, iar producția de carne de pasăre a atins 59.587 de tone, față de 56.997 tone în luna precedentă și 50.552 tone în septembrie 2025. Greutatea medie în carcasă a unei păsări a fost de 1,6 kilograme, o valoare ușor inferioară celei din septembrie 2025, dar similară cu cea din august 2026. Greutatea în carcasă înregistrată în abatoare a fost de 25.823 de tone Greutatea în carcasă înregistrată în abatoare a fost de 25.823 de tone, în creștere față de cele 25.201 tone din august Greutatea în carcasă înregistrată în abatoare a fost de 25.823 de tone, în creștere față de cele 25.609 tone din septembrie anul precedent În abatoarele specializate au fost sacrificate 36,870 milioane de păsări, comparativ cu 35,542 milioane în august În abatoarele specializate au fost sacrificate 36,870 milioane de păsări, comparativ cu 30,011 milioane în septembrie 2025 Greutatea medie în carcasă a unei păsări sacrificate a fost de 1,6 kilograme, nivel similar celui din august, dar sub valoarea de 1,7 kilograme înregistrată în septembrie 2025

Scăderi semnificative în alte sectoare de carne

În contrast cu creșterea din sectorul păsărilor, sacrificările de porci au scăzut în septembrie 2026, atât față de august 2026, cât și față de septembrie 2025. În total, au fost sacrificați 307.000 de porci, față de 311.000 în august și 311.000 în septembrie 2025. Greutatea totală în carcasă a ajuns la 26.393 de tone, comparativ cu 26.977 tone în august și 27.166 tone în septembrie anul trecut. În abatoare, au fost sacrificați 301.000 de porci, față de 293.000 în august și 295.000 în septembrie 2025. Greutatea medie în carcasă a unui porc a fost de 86 de kilograme, în scădere față de 86,7 kilograme în august și 87,4 kilograme în septembrie 2025. În cazul porcilor sacrificați în abatoare, greutatea medie a fost de 85,8 kilograme.

În ceea ce privește ovinele și caprinele, sacrificările au crescut față de august, dar au rămas sub nivelul din 2025. Au fost sacrificați 280.000 de capete de ovine și caprine, comparativ cu 299.000 în septembrie 2025. În ceea ce privește bovinele, au fost sacrificate 43.000 de animale, față de 44.000 în septembrie 2025. Aceste cifre arată o tendință de scădere generală, care are implicații directe asupra veniturilor fermierilor din aceste sectoare.

Eusebiu G.