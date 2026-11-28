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Donald Trump Jr., fiul cel mare al fostului președinte al SUA, a fost indignat de o scenă dintr-un videoclip promoțional al serialului „The Hunting Wives”, difuzat de Netflix în cadrul Zilei Recunoștinței. Potrivit surselor, videoclipul a fost postat de platforma de streaming și a inclus o scena în care două actrițe din serial se sărută, ceea ce a generat reacții puternice din partea lui Trump Jr.

Reacția lui Trump Jr. a avut un impact imens pe rețelele sociale

Pe 26 noiembrie, Donald Trump Jr. a postat pe rețeaua X un mesaj în care s-a exprimat în mod claramente revoltat. „Ce este în neregulă cu voi??? Este Ziua Recunoștinței”, a scris el, adresându-se publicului. Mesajul a fost vizualizat de peste 7,5 milioane de ori, potrivit Deadline, iar videoclipul promoțional a strâns aproximativ 36 de milioane de vizualizări pe rețeaua X.

Reacția lui Trump Jr. nu a rămas nesimțită. Serialul a ajuns imediat la locul al treilea în clasamentul Netflix în mai puțin de 24 de ore, ceea ce a demonstrat, potrivit Deadline, un impact semnificativ asupra audienței. Această reacție a fost interpretată de unii comentatori ca o mană cerească pentru Netflix, având în vedere că platforma a avut o perioadă dificilă în ceea ce privește promovarea unor seriale cu succes răsunător.

„The Hunting Wives”, cunoscut și sub numele de „Soțiile la vânătoare” în România, este un serial inspirat de romanul omonim al scriitoarei americane May Cobb. Protagonistă este Sophie, o femeie care se mută din Boston într-un oraș din estul statului Texas, unde se apropie de Margo, o influentă femeie locală care conduce un grup select de femei cunoscute sub numele de „Soțiile la vânătoare”. Relația dintre cele două devine tot mai intimă, în timp ce Sophie se îndepărtează de viața pe care o avea înainte.

Serialul combină intrigi, crime, scene de sex și jocuri de putere, pe fundalul unei comunități conservatoare din Texas. Soțul lui Margo, interpretat de Dermot Mulroney, este un magnat din industria petrolieră care candidează pentru funcția de guvernator al statului. În același timp, acesta este și șeful lui Sophie.

Brandon Zuck, unul dintre scenariștii producției, a răspuns la postarea lui Donald Trump Jr. printr-un mesaj publicat pe Instagram Story. „Așteaptă doar până la sezonul 3”, a scris Zuck, alături de o captură de ecran cu mesajul fiului președintelui american.

Netflix a anunțat deja în luna trecută că serialul va avea și un al treilea sezon. „Pregătiți-vă, pentru că sezonul 3 va fi și mai scandalos și mai întortocheat”, a declarat Rebecca Cutter, creatoarea serialului.

Reacția lui Donald Trump Jr. a fost interpretată de unii observatori ca un exemplu al așa-numitului „efect Streisand”. Termenul provine de la un incident din 2003, când cântăreața Barbra Streisand a dat în judecată un fotograf pentru 50 de milioane de dolari, încercând să împiedice publicarea unei fotografii a locuinței sale din Malibu. Fotografia, care a atras puțină atenție înainte de proces, a devenit mult mai cunoscută după declanșarea disputei juridice.

În cazul „The Hunting Wives”, reacția lui Donald Trump Jr. pare să fi avut un efect similar, contribuind la promovarea serialului chiar în perioada în care Netflix a lansat noi episoade pe platforma de streaming.

În ciuda reacției lui Trump Jr., serialul pare să aibă un viitor încurajator, cu un al treilea sezon în pregătire. În acest sens, reacțiile negative pot fi transformate în oportunități de promovare, ceea ce demonstrează puterea rețelelor de socializare în formarea opiniei publice.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (81) →