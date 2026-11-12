Paul McCartney s-a transformat în miliardar cu 1,4 miliarde de dolari

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Sir Paul McCartney a pătruns în rândul miliardarilor, conform estimărilor din revista Forbes, care i-au atribuit o avere netă de 1,4 miliarde de dolari. Această sumă îl poziționează ca al treilea cel mai bogat cântăreț din lume, după Taylor Swift (2 miliarde de dolari) și Jay-Z (2,8 miliarde de dolari).

Ce a adus averii lui McCartney?

Conform Forbes, averea lui McCartney are la bază mai multe surse. Principalul factor este catalogul său muzical, drepturile de proprietate intelectuală, veniturile din turnee și colecția de artă. O parte semnificativă a averii provine din MPL Communications, compania pe care a înființat-o în 1969, care administrează atât propriul său catalog muzical, cât și drepturile de autor ale altor artiști.

În plus, achiziționarea unor cataloage muzicale aparținând unor artiști precum Buddy Holly, precum și a unor partituri de musicaluri de pe Broadway și a unor cântece clasice de Crăciun, contribuie semnificativ la averea sa, însumând aproape un sfert de miliard de dolari.

Ca unul dintre cei patru membri ai trupei „The Beatles”, McCartney primește 25% din veniturile companiei Apple Corps, deținută de formație. Aceasta generează anual 50 de milioane de dolari din streaming, vânzările de discuri de vinil și produse promoționale. Forbes estimează că această sursă de venit valorează peste 150 de milioane de dolari pentru fiecare membru al trupei sau pentru moștenitorii acestora.

În plus, McCartney câștigă 10 milioane de dolari pe an din partea sa de drepturi de autor pentru compozițiile Beatles, drepturi pentru care s-a luptat în instanță timp de aproape două decenii. Valoarea acestora este estimată la cel puțin 200 de milioane de dolari.

Veniturile totale ale artistului includ și câștigurile din turneele mondiale, cel mai recent fiind „Got Back”, care a cuprins 79 de concerte desfășurate între 2022 și 2025, precum și proprietățile imobiliare pe care le deține în întreaga lume și o colecție de artă din care fac parte lucrări semnate de Magritte și Picasso.

În plus, McCartney rămâne activ în lumea muzicii, lansând cel mai recent „The Boys of Dungeon Lane”, al 20-lea album solo al său, în luna mai a acestui an.

Într-o lume în care muzica se transformă într-un instrument de afaceri, McCartney a reușit să construiască o avere uriașă, demonstrând că pasiunea pentru muzică poate aduce atât recunoaștere artistică, cât și bogăție considerabilă. Dar dacă ar fi fost în locul lui, ai fi făcut același lucru?

Lucian R.