Wizz Air se alătură Amadeus: bilete low-cost vor fi disponibile pe o nouă platformă

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Wizz Air face un pas important în strategia sa de distribuție, prin încheierea unui parteneriat cu Amadeus, unul dintre cei mai importanți furnizori de tehnologie pentru industria turismului. În urma acordului, oferta companiei aeriene va deveni disponibilă pentru prima dată prin intermediul platformei Amadeus Travel, deschizând noi oportunități pentru agențiile de turism, operatorii online și companiile care organizează călătorii de afaceri.

Parteneriatul schimbă modul în care zborurile Wizz Air pot fi rezervate

Parteneriatul marchează o schimbare importantă în modul în care zborurile Wizz Air pot fi comercializate și rezervate, extinzând accesul la tarifele și serviciile companiei dincolo de canalele sale obișnuite de vânzare. În baza acordului, zborurile Wizz Air vor putea fi accesate de rețeaua de distribuitori conectați la Amadeus, pe piețe selectate, prin intermediul soluției Amadeus Ticketless Access (ATLA).

Această tehnologie permite integrarea ofertei companiei aeriene în fluxurile de lucru utilizate deja de partenerii din industria turismului. Astfel, agențiile de turism tradiționale, agențiile de turism online (OTA), companiile de management al călătoriilor și touroperatorii vor avea posibilitatea de a căuta și rezerva zboruri Wizz Air prin intermediul infrastructurii Amadeus.

Pentru compania aeriană, acordul înseamnă acces la o rețea mai largă de intermediari și potențiali clienți. Pentru distribuitori, integrarea poate simplifica procesul de identificare a zborurilor disponibile și de includere a acestora în ofertele prezentate călătorilor.

Este important de precizat că disponibilitatea va fi introdusă pe piețe selectate, iar acordul nu înseamnă automat că toate zborurile Wizz Air vor fi accesibile prin toate agențiile conectate la Amadeus. Unul dintre principalele avantaje ale parteneriatului este accesul mai facil al distribuitorilor la tarifele Wizz Air, la diferitele pachete tarifare și la serviciile auxiliare oferite de companie.

Prin intermediul platformei Amadeus, partenerii din industria turismului vor putea integra oferta Wizz Air în propriile procese de căutare și rezervare. Acest lucru poate facilita compararea opțiunilor de călătorie și construirea unor oferte care să răspundă mai bine cerințelor clienților.

Beneficii pentru pasageri și segmentul de afaceri

Pentru pasageri, beneficiile ar putea include: mai multe canale prin care pot descoperi și rezerva zboruri Wizz Air; acces mai simplu la oferta companiei prin intermediul agențiilor de turism; posibilitatea integrării zborurilor în pachete turistice și itinerarii complexe; acces mai facil la opțiunile de călătorie în interes de serviciu, prin intermediul agențiilor specializate.

Totuși, acordul nu garantează automat tarife mai mici pentru pasageri. Avantajul principal este extinderea distribuției și simplificarea accesului la oferta companiei aeriene. Parteneriatul are o importanță deosebită și pentru segmentul călătoriilor corporate. Până acum, distribuția prin canale dedicate agențiilor și managementului călătoriilor reprezenta o oportunitate de extindere pentru companiile aeriene care urmăreau să atragă mai mulți clienți din mediul de afaceri.

Prin integrarea în ecosistemul Amadeus, zborurile Wizz Air vor putea fi incluse mai ușor în fluxurile de lucru utilizate de agențiile care gestionează deplasările angajaților și rezervările companiilor. Pentru Wizz Air, această direcție poate contribui la atragerea unui segment suplimentar de pasageri, inclusiv a celor care își organizează călătoriile prin intermediul unor intermediari specializați, în loc să rezerve exclusiv direct de pe site-ul companiei aeriene.

În același timp, accesul la tarifele competitive ale transportatorului low-cost poate oferi agențiilor mai multă flexibilitate în construirea ofertelor pentru clienții lor. Extinderea distribuției reprezintă o componentă importantă a strategiei comerciale a companiilor aeriene, mai ales într-o piață în care pasagerii utilizează canale diferite pentru a-și planifica și rezerva călătoriile.

Prin colaborarea cu Amadeus, Wizz Air își poate crește vizibilitatea în rândul distribuitorilor de servicii turistice și poate ajunge la categorii de clienți care preferă să își organizeze călătoriile prin intermediul agențiilor. În plus, integrarea serviciilor auxiliare și a pachetelor tarifare în fluxurile de rezervare utilizate de parteneri poate facilita comercializarea unei oferte mai complete, în funcție de serviciile disponibile prin această soluție.

Pentru Amadeus, acordul adaugă oferta unui important transportator european low-cost în ecosistemul său de distribuție, oferind partenerilor acces la mai multe opțiuni de zbor. Acordul dintre Wizz Air și Amadeus reprezintă un pas important în apropierea modelului de distribuție low-cost de infrastructura utilizată pe scară largă de agențiile de turism și de companiile specializate în managementul călătoriilor.

Implementarea pe piețe selectate va arăta în ce măsură această colaborare poate extinde accesul la zborurile Wizz Air și poate simplifica procesul de rezervare pentru intermediari și clienții acestora. Pentru pasageri, schimbarea nu presupune neapărat modificarea modului în care rezervă în prezent biletele direct de la compania aeriană. În schimb, oferă noi posibilități de acces la oferta Wizz Air prin intermediul agențiilor și al platformelor care utilizează tehnologia Amadeus.

Pe termen lung, parteneriatul ar putea contribui la o distribuție mai largă a zborurilor companiei și la o integrare mai bună a acestora în pachetele turistice și în călătoriile de afaceri. Rămâne de văzut când va deveni efectiv disponibilă oferta Wizz Air pe fiecare dintre piețele vizate și ce servicii vor putea fi rezervate prin intermediul noii soluții.

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Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (124) →