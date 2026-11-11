Deputații au votat înființarea anchetei Mykonos-Nordis asupra zborurilor private

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Camera Deputaților a votat, miercuri, constituirea comisiei parlamentare de anchetă privind scandalul „Mykonos-Nordis”, un demers inițiat în comun de parlamentarii USR și PNL. Decizia vine într-un moment de tensiune crescută, în care presiunea publică se intensifică, iar informațiile din spațiul public sugerează că lideri politici, magistrați și oameni de afaceri au beneficiat de zboruri private plătite din fonduri obscure, asociate cu o companie aflată în procedură de insolvență. Comisia parlamentară de anchetă are misiunea de a investiga modul în care au fost organizate deplasările private cu avioane închiriate către destinații exclusiviste precum Mykonos și Nisa. Oamenii publici, magistrații și demnitarii care au participat la aceste deplasări vor fi analizați, iar cei care au suportat costurile acestor curse aeriene vor fi identificați. Comisia va reconstituie traseul exact al zborurilor, va verifica lista completă a pasagerilor și calitatea oficială a celor prezenți la bord. De asemenea, parlamentarii vor solicita documente financiare pentru a stabili cine a emis facturile și cine a achitat efectiv transportul, cazările, mesele și serviciile conexe.

Comisia va analiza și costurile exacte ale zborurilor private, detalii care nu au fost dezvăluite până acum.

Obiectivele anchetei parlamentare

Un alt obiectiv central stabilit prin hotărârea de înființare este verificarea unor posibile conflicte de interese sau promisiuni instituționale făcute în schimbul acestor deplasări de protocol privat. Ancheta parlamentară va analiza relațiile dintre organizatorii curselor charter, finanțatorii acestora și demnitarii care au acceptat invitațiile. Comisia va fi formată din 25 de deputați, desemnați proporțional cu ponderea grupurilor parlamentare, iar inițiatorii cer ca audierile și documentele prezentate să aibă caracter public. Lidera deputaților USR, Diana Stoica, a susținut că înființarea acestei comisii este un prim pas spre transparentizarea unor rețele de influență care afectează funcționarea statului. „Nu putem accepta ca oameni care ocupă funcții importante în stat să beneficieze de vacanțe și deplasări de lux, iar apoi să pretindă că nu au nimic de explicat. Vom insista ca această comisie să își facă treaba. Funcțiile publice nu trebuie să vină la pachet cu privilegii ascunse și datorii față de oameni de afaceri. Românii merită adevărul, nu încă o mușamalizare”, a declarat deputata Diana Stoica.

Conflituri și tergiversări din Camera Deputaților

Inițiativa nu a fost lipsită de fricțiuni majore între partidele parlamentare. Reprezentanții USR au acuzat conducerea Camerei Deputaților și majoritatea formată în jurul PSD că ar fi tergiversat timp de mai bine de o lună introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre. Potrivit opoziției, au existat încercări procedurale de a bloca textul în Biroul Permanent sau de a-i modifica substanțial obiectivele prin introducerea unor teme secundare propuse de AUR, cu scopul de a dispersa atenția de la zborurile private de lux. Camera Deputaților a adoptat, miercuri, propunerea USR și PNL de înființare a Comisiei de anchetă Mykonos-Nordis. Comisia parlamentară de anchetă va trebui să stabilească, printre altele, împrejurările în care au fost organizate și desfășurate deplasările private către Mykonos și Nisa, inclusiv zborurile Nordis, participanții și calitatea acestora – publică sau privată, precum și pe organizatori, persoanele care au formulat invitațiile și criteriile de selecție a participanților și costurile deplasărilor.

Rezultatele votului și următoarele pași

Camera Deputaților a votat astăzi Proiectul de Hotărâre privind înființarea comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”, pentru investigarea zborurilor private către Mykonos și Nisa efectuate de parlamentari, demnitari și judecători ai Curții Constituționale. Au fost 216 voturi „pentru”, unul „împotriva”, iar 9 deputați au ales să fie prezenți, dar să nu voteze. Comisia va investiga împrejurările în care au fost organizate deplasările private către Mykonos și Nisa, inclusiv zborurile Nordis, cine a participat și cine a suportat cheltuielile. Comisia parlamentară de anchetă va trebui să stabilească, printre altele, împrejurările în care au fost organizate și desfășurate deplasările private către Mykonos și Nisa, inclusiv zborurile Nordis, participanții și calitatea acestora – publică sau privată, precum și pe organizatori, persoanele care au formulat invitațiile și criteriile de selecție a participanților și costurile deplasărilor. Comisia va fi formată din 25 de deputați, desemnați proporțional cu ponderea grupurilor parlamentare, iar inițiatorii cer ca audierile și documentele prezentate să aibă caracter public.

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