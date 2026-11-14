Președintele Nicușor Dan l-a decorat post-mortem pe avocatul Marius Harosa

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Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de decorare post-mortem a avocatului și conferențiarului universitar Marius Harosa, considerat liderul juridic al mișcării civile Roșia Montană. Decizia a fost luată în urma trecerii în neființă a acestuia, la vârsta de 52 de ani. Într-un gest simbolic de înaltă apreciere și recunoștință pentru întreaga sa activitate pusă în slujba cercetării, promovării și apărării drepturilor și libertăților cetățenești, președintele Nicușor Dan i-a conferit post-mortem Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

Un model de implicare civică și juridică

Șeful statului a subliniat că Marius Harosa s-a impus ca un model de implicare a societății civile în scopul protejării patrimoniului național și a intereselor strategice ale României. „Am semnat decretul de decorare post-mortem a lui Marius Harosa (…) În opinia mea, mişcarea civică Roşia Montană este una din cele mai importante manifestări civice în România după 89, cumva la acelaşi nivel cu Piaţa Universităţii şi Marius Harosa a fost liderul juridic al acestei mişcări”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, au fost câteva zeci de litigii, toate câştigate de diferite asociaţii. „Nu a fost singurul jurist al acestei cauze (n.red – Roșia Montană), dar a fost juristul principal. În zeci de cauze, pro bono, a reprezentat interesul public, inclusiv în a ajuta statul român în acel litigiu de arbitraj în care compania dezvoltatoare voia să ceară despăgubiri de la statul român. Este o mare pierdere pe care o avem cu toţii”, a mai declarat preşedintele.

A luptat peste 20 de ani pentru Roșia Montană, contribuind semnificativ la câștigarea unor litigii majore în favoarea statului român. Acestea au fost, în special, legate de mișcarea civică Roșia Montană, una dintre cele mai importante manifestări civice în România după 1989. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe pagina sa de socializare, președintele Nicușor Dan a transmis un omagiu profund memoriei avocatului, calificând dispariția acestuia drept o pierdere uriașă.

„Plecarea dintre noi a lui Marius Harosa este o pierdere uriașă. Ni-l vom aminti mereu ca un luminos reper spiritual de verticalitate, de tenacitate pentru găsirea dreptății, de generozitate, modestie și discreție. Ca jurist remarcabil, contribuția sa a fost covârșitoare în câștigarea unor litigii în cauze majore pentru statul român, cele mai semnificative dintre ele ținând de mișcarea civică Roșia Montană, una din cele mai importante manifestări civice în România după 1989”, a scris președintele.

Într-un nou mesaj postat sâmbătă dimineața, Nicușor Dan a reiterat emoțiile și sentimentul de pierdere provocat de moartea avocatului Marius Harosa. „Plecarea dintre noi a lui Marius Harosa este o pierdere uriașă. Ni-l vom aminti mereu ca un luminos reper spiritual de verticalitate, de tenacitate pentru găsirea dreptății, de generozitate, modestie și discreție”, a scris președintele pe Facebook.

Avocatul Marius Harosa a murit pe 10 noiembrie 2026, la vârsta de 52 de ani. Juristul a reprezentat pro bono, timp de peste două decenii, organizațiile implicate în lupta pentru protejarea zonei. A fost unul dintre juriștii care au contribuit la victoria României în dosarul Roșia Montană, unul dintre cele mai semnificative evenimente civice din România după 1989.

Sursa anonima

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