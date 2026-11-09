Unitatea 2 a Cernavodă a început pornirea luni la 00:42

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Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a început oficial secvența de pornire luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, conform anunțului făcut de Ministerul Energiei. Această decizie vine după o perioadă de peste trei luni în care centrala nu a mai furnizat electricitate în Sistemul Energetic Național, din cauza secetei, care a afectat alimentarea cu apă de răcire a reactorului. Unitatea 2 este programată să reintre în funcțiune marți, 10 noiembrie 2026, într-o mișcare care reprezintă un pas important pentru echilibrarea sistemului energetic național și pentru reducerea riscurilor privind siguranța alimentării cu energie electrică.

Secvența de pornire a Unității 2 a fost inițiată luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42

Secvența de pornire a Unității 2 a CNE Cernavodă a fost inițiată luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, într-o mișcare care a fost posibilă doar după ce debitul Dunării a permis reluarea treptată a producției de energie nucleară. Unitatea 1 a fost resincronizată la finele săptămânii trecute la sistemul energetic național și a reînceput să producă. Guvernul a aprobat, anterior, prelungirea cu încă o lună, până pe 30 noiembrie, a măsurii prin care Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali și poate stopa exporturile de energie ale României, în caz de criză pe piața de profil, în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare Cernavodă.

Măsura a fost adoptată inițial prin hotărâre de guvern pe 7 august, cu valabilitate până la 31 august și prelungită ulterior până la 30 septembrie, iar după aceea a fost aprobată o nouă prelungire, până pe 31 octombrie. Nuclearelectrica a anunțat oficial că, în urma întrunirii condițiilor minime necesare, pe 4 noiembrie 2026 au fost demarate acțiunile specifice pentru pornirea Unității 1 a CNE Cernavodă. Resincronizarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026.

Pornirea unei unități nucleare este o operațiune complexă, strict procedurată și se desfășoară cu respectarea riguroasă a cerințelor de securitate nucleară. Începerea manevrelor de pornire a Unității 1, odată cu îndeplinirea condițiilor minime pentru pornirea în deplină siguranță, este un pas important, așteptat deopotrivă de companie, de autorități și de public. Reconectarea unității la SEN este necesară pentru securitatea energetică și stabilitatea sistemului.

Pe toată durata opririi, specialiștii centralei au derulat, cu profesionalism și responsabilitate, activități specifice pentru menținerea unităților în condiții sigure. Directorul general Nuclearelectrica, Mihai Gioară, a declarat că funcționarea Unității 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspirație. Prin urmare, pornirea Unității 2 depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiții, Unitatea 2 va putea fi repornită și sincronizată ulterior la SEN.

Nuclearelectrica își reafirmă angajamentul ferm de a produce energie nucleară, o sursă sigură, fiabilă și fără emisii de carbon, esențială pentru securitatea energetică a României. Conform declarațiilor ministrului Energiei, s-a reușit pornirea unității 1. În momentul de față, se fac demersurile necesare pentru pornirea și a unității 2 de la Cernavodă. Repunerea în funcțiune a capacităților de producție de la Cernavodă reprezintă un pas important pentru echilibrarea sistemului energetic național și pentru reducerea riscurilor privind siguranța alimentării cu energie electrică.

Conform informațiilor transmise de Nuclearelectrica, producția de energie nucleară în România a fost reluată vineri, 6 noiembrie 2026, după mai bine de trei luni în care centrala de la Cernavodă nu a mai furnizat electricitate în Sistemul Energetic Național. Reactorul 1 a fost reconectat la rețea. Unitatea 1 a centralei a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național vineri după-amiază, potrivit informațiilor transmise de Nuclearelectrica.

Producția de energie este sub nivelul consumului. Luni, la ora 08:50, producția totală de energie electrică era de 5. Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost repornită luni noapte, după ce a fost oprită în vară din cauza debitului scăzut al Dunării. Intrarea sa în funcțiune este estimată pentru marți, 10 noiembrie 2026, la scurt timp după resincronizarea Unității 1.

Sursa anonima